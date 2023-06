Fridaa estime les travaux de rénovation énergétique pour les acheteurs immobiliers

Nouveau positionnement et nouvelle offre pour Fridaa. Fondée en septembre 2020, cette fintech bordelaise accompagne les acheteurs dans leur recherche de crédit immobilier, sans pour autant faire de courtage. «L’idée était plutôt de permettre à chacun d’être son propre courtier en l’assistant dans le montage de son dossier de crédit grâce à une application mobile gratuite facile à utiliser», explique Manuel Letort, qui a passé une douzaine d’années dans le courtage. Il a décidé de créer Fridaa en réaction à la dégradation des relations entre banques et courtiers, ces derniers étant considérés comme trop gourmands par les premières.

En peu de temps, Fridaa a conquis autour de 120.000 utilisateurs. De quoi faciliter la levée d’un million d’euros en 2022, mais insuffisant pour asseoir un modèle économique viable. Surtout, la remontée des taux et le coup d’arrêt brutal de la production de crédit habitat remettent en cause son développement.

Mais Manuel Letort a de la ressource et, vu le besoin quasi systématique de réaliser des travaux d’économies d’énergie lors d’une acquisition immobilière, il décide de travailler sur le sujet des passoires thermiques. C’est ainsi que Fridaa devient FridaaGreen et élargit la gamme de ses services.

Outre l’aide au montage du dossier de crédit, l’application intègre aussi l’accompagnement à la recherche d’un bien immobilier et l’évaluation des travaux de rénovation énergétique nécessaires pour améliorer le diagnostic de performance énergétique (DPE) d’un bien. «Notre outil travaille à partir des données des annonces immobilières, il trouve le bien puis, grâce à la connexion à une dizaine de bases de données publiques, traite les informations pour déterminer les travaux à réaliser, leur coût et une prédiction d’amélioration du DPE, détaille Manuel Letort. En chiffrant les travaux avant l’achat, on améliore la visibilité des acheteurs sur le crédit dont ils auront besoin et on améliore aussi leur capacité de négociation du prix du bien. »

En moyenne, sur la quinzaine de clients déjà accompagnés, FridaaGreen estime que le chiffrage des travaux a permis de réduire le prix des biens de 9 à 11%. Surtout, cette approche globale offre une vision plus complète du projet qui ne s’arrête pas au crédit immobilier puisque FridaaGreen remplit aussi le rôle d’une agence immobilière et permet en outre de lisser le coût des travaux, y compris les travaux d’embellissement, sur la durée du prêt.

Ce logiciel de prédiction fonctionne à partir des informations tirées des annonces immobilières et des bases de données mises à disposition notamment par l’Ademe et d’autres organismes. Grâce à de l’algorithmie, il est capable de déterminer le mode de chauffage, les matériaux, le type de construction d’un bien, mais aussi quels travaux sont les plus intéressants (changement des huisseries, modification du mode de chauffage ou isolation extérieure) à réaliser pour passer d’un DPE G à un DPE C pour une maison ou D pour un appartement. Dans ce dernier cas, l’amélioration dépend aussi de la copropriété.

Pour offrir ce service, FridaaGreen propose un mandat rémunéré 4% du prix du bien. Enregistrée en tant qu’IOBSP (intermédiaire en opérations bancaires), la fintech envoie le dossier à une banque sélectionnée sans pour autant avoir signé de convention avec elle, mais prévoit d’instaurer des relations contractuelles à moyen terme. Manuel Letort veut ainsi démocratiser les services d’accompagnement des acquéreurs immobiliers.