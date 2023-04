EPI, l’ambition contrariée d’une souveraineté européenne

Du courage et de la ténacité, il en aura fallu beaucoup à Martina Weimert pour surmonter les obstacles sur la route d’un moyen de paiement européen. European Payments Initiative semble avoir trouvé une concrétisation avec le rachat de iDEAL, le système hollandais de paiement en ligne fondé sur le virement instantané, et de son prestataire technologique luxembourgeois Payconiq.

Par la même occasion, l’EPI Company accueille quatre nouveaux actionnaires, Belfius (Belgique), DZ Bank (Allemagne), ABN Amro et Rabobank, deux banques hollandaises parties prenantes dans iDEAL. La société compte désormais quatorze banques actionnaires issues de France, d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, ainsi que deux prestataires technologiques européens, Worldline et Nexi. Le calendrier prévu comprend un lancement commercial en 2024 pour les paiements P2P et P2Pro, puis les achats en ligne en 2024 avant les paiements en points de vente en 2025.

Phase pilote dès 2023

La communauté bancaire française, largement motrice de ce projet, se félicite, y compris la Banque de France. Erick Lacourrège, Directeur général des moyens de paiement à la Banque de France, indiquait dans un communiqué : «EPI constitue un chaînon manquant, une réponse aux grands enjeux de souveraineté que nous vivons aujourd’hui : apporter aux citoyens européens une solution de paiement à la fois moderne et résolument européenne. La Banque de France a apporté son soutien sans faille dès l’ébauche du projet EPI et se réjouit à l’idée de le voir se matérialiser pour ses concitoyens d’ici la fin de l’année. » Une phase pilote devrait commencer fin 2023 en France et en Allemagne.

Influences négatives

Cet aboutissement arrive après des années compliquées, alternant avancées et reculs, moments d’enthousiasme suivis de déceptions, au gré des engagements ou des dérobades. Sur le chemin, plusieurs banques se sont perdues : BBVA, CaixaBank, Commerzbank, Santander et Unicredit. Autre forfait, celui du consortium de douze banques espagnoles qui devait rejoindre EPI fin 2020. Espagne et Italie ne sont plus sur le même bateau. La Polonaise PKO Bank Polski et la Finlandaise OP Financial ont également disparu.

De ces défections, on ne connaît pas très bien la raison : trop cher, trop engageant, EPI ne correspondrait plus à leur vision de l’avenir des paiements. C’est ainsi que le volet carte du projet est abandonné. L’influence de grands réseaux internationaux, dont la part de marché européenne serait fondamentalement remise en cause par ce projet, aurait pu se faire sentir. Car la souveraineté et l’autonomie ne se décrètent pas, elles se construisent par un combat qui s’inscrit dans les luttes d’influence géopolitiques mondiales. Les précédents projets de paiement européen avortés en sont la preuve : le projet Monnet d’un système de carte européen avait été lancé en 2008 et abandonné en 2012, PayFair, soutenu par de grands marchands, et EAPS (Euro Alliance Payment Scheme) ont connu le même sort.

Concurrence nordique

L’unité européenne dans le paiement repose avant tout sur la monnaie unique utilisée depuis 2000 puis sur la construction d’infrastructures de paiement européennes sous le standard SEPA. Des initiatives politiques et réglementaires dont l’appropriation par les acteurs économiques a été difficile.

Cette fois, les institutions européennes soutiennent l’initiative, mais se gardent bien d’y prendre part. C’est donc aux parties prenantes de s’organiser entre elles, mais l’alignement des intérêts n’a rien d’évident. En faisant l’acquisition d’iDEAL et de Payconiq, EPI s’appuie sur des modèles économiques et technologiques éprouvés qui constitueront un socle sur lequel construire son offre. Avant de partir à la conquête du reste de l’Europe, à commencer par la Scandinavie.

C’est là qu’un autre consortium européen a vu le jour en septembre 2022. Nobid, Nordic Baltic eID Project, réunit six pays : le Danemark, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, la Lettonie et la Norvège. Il sera financé en partie par le programme Digital Europa de la Commission Européenne pour réaliser un pilote du portefeuille européen destiné à accueillir l’identité digitale européenne, mais aussi des services de paiement à partir des infrastructures existantes. Parmi ses participants, on compte DSGV en Allemagne, DNB et BankID en Norvège, Nets au Danemark, Intesa Sanpaolo, PagoPA et ABILab en Italie et Greiðsluveitan en Islande. Mais aussi des fournisseurs de technologies comme Thales, Signicat, la Poste Italienne ou InfoCert… Pour EPI, c’est une initiative parallèle et concurrente en attendant une éventuelle convergence.