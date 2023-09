Delubac innove dans le paiement, Lyf atteint la rentabilité

L’innovation dans le paiement peut venir de là où on ne l’attend pas. Exemple : la banque Delubac, plus connue pour ses offres de niche, lance un nouveau moyen de paiement dont l’objectif est de «remplacer la carte bancaire». Partant du principe que la fraude à la carte bancaire reste élevée dans les paiements en ligne, en dépit des nombreux dispositifs mis en place pour faciliter et sécuriser ce type de transaction, Delubac a créé un nouveau moyen de paiement censé surmonter les divers irritants.

DeluPay se propose de sécuriser les paiements en ligne à travers un système trois coins : d’un côté, le marchand crée son compte et s’équipe de la solution DeluPayPro pour pouvoir encaisser les paiements, de l’autre, le consommateur télécharge l’application mobile et connecte son compte bancaire. Le paiement s’effectue par génération d’un QR Code par le marchand, que le client scanne dans son application DeluPay. Il est alors connecté à sa banque. Un mandat de prélèvement est généré à la volée, tenant compte du plafond de paiement défini selon ses revenus. Un prélèvement est effectué immédiatement ou en fin de mois, selon le choix du client. DeluPay génère alors un virement vers le commerçant à J+1.

Prélèvement + virement

La sécurité est assurée par des processus de connaissance client (KYC) pour le marchand comme pour les utilisateurs à la création du compte. Chaque transaction est validée avec le dispositif biométrique du smartphone.

DeluPay a été conçu pour plaire aux commerçants : il assure la garantie des achats et les tarifs sont deux fois moindres que ceux appliqués lors de l’acceptation des paiements par carte, grâce à la suppression des multiples intermédiaires intervenant dans ce traitement. Aucune commission n’est prélevée sur les paiements de moins de deux euros, aucun frais fixe n’est demandé et le commerçant n’a pas besoin de terminal de paiement électronique. De plus, DeluPay se positionne comme tiers de confiance et garantit la solvabilité des clients.

Agissant en tant qu’agent de la banque Delubac, DeluPay est en cours de déploiement auprès de 6.500 points de vente et sites marchands. Le dispositif a obtenu le passeport pour quinze pays européens et prépare une levée de fonds pour se lancer à l’international.

Le succès des nouveaux moyens de paiement n’est pas facile à anticiper. Mais il peut être mis en regard des précédentes innovations.

L’adoption de Lyf progresse

Le portefeuille électronique Lyf, lui, a connu de nombreuses étapes de fusions et d’acquisitions, au rythme de l’élargissement de son actionnariat constitué de commerçants (Auchan, Casino) et de banques (Crédit Mutuel, BNP Paribas, Oney, Mastercard). Lancé sous ce nom en 2017, il a atteint les 3,5 millions de comptes cette année et 900.000 utilisateurs mensuels (100.000 utilisateurs quotidiens). Le parcours a été complexe et Lyf a testé de nombreuses fonctionnalités qui n’ont pas toutes eu de succès.

Si l’adoption progresse à un rythme régulier désormais, notamment grâce à de grandes enseignes comme le Printemps, Franprix, La Redoute…, la société Lyf a dégagé pour la première fois un résultat net positif de 52 millions d’euros en 2022, après des années de lourdes pertes.

Lyf se développe auprès des restaurateurs grâce à une vingtaine de partenariats. Le portefeuille est ainsi présent auprès de chaînes de restauration petites ou moyennes comme Frog, les Bistrots Pas Parisiens, Holy’s Diner, EatSushi… mais aussi des «food courts» (halles) où plusieurs restaurants font salle commune. Lyf a développé un processus qui permet aux personnes n’ayant pas téléchargé l’application de scanner un QR Code pour être dirigé vers un hub de paiement où chacun peut choisir le moyen de paiement qui lui convient. Lyf peut ainsi être utilisé par tous les clients.

Nouvelles fonctionnalités

Dans le même objectif d’être accessible à ceux qui n’ont pas l’application, Lyf a porté son dispositif «scan & go» (qui permet de régler sans passer par la caisse) sur une web app qui s’intègre dans l’application de l’enseigne et autorise le client à déboucler la transaction par un paiement carte bancaire.

Autre développement : le multi-wallet. Lyf se positionne comme facilitateur d’acceptation des portefeuilles électroniques asiatiques, via Alipay+ qui en agrège une quarantaine. Un atout pour les commerçants qui ont une clientèle touristique. Des packages ont été imaginés pour offrir une solution d’encaissement aux professionnels travaillant en mobilité, intégrant par exemple les liens de paiement.

Enfin, le paiement par plaque d’immatriculation a été lancé à Strasbourg avec les parkings Parcus. Et pour stimuler la consommation, Lyf a mis en place des e-bons et des offres bons plans accessibles dans son application. Patience et longueur de temps...