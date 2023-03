Blockchain : toujours plus loin

Les marchés des capitaux comptent fermement sur la blockchain pour démultiplier leur activité. Au fil des expérimentations, sa valeur ajoutée, grâce à l’instantanéité et la sécurité qu’elle apporte, apparaît décisive. Cette technologie recèle une capacité de montée en charge importante et de distribution en temps réel des informations. Il s’agit d’une vraie rupture avec les technologies existantes. Les travaux sont encouragés par le cadre légal assoupli prévu au niveau européen avec le régime pilote qui doit être lancé en mars prochain (lire page 26).

C’est toujours sur le segment obligataire que les opérations avancent le plus, chacune permettant de progresser par touches successives. « Les opérations obligataires peuvent se révéler relativement simples s’agissant d’émissions sans coupon, avec une maturité courte, analyse Thibaut de Lajudie, associé chez Ailancy. Les souches n’étant pas cotées, elles donnent lieu à peu d’échanges en secondaire, un marché pourrait vite se développer. » Quelques grosses opérations ont eu lieu dernièrement, permettant de tester l’usage de la blockchain sur de nouvelles étapes d’une transaction. On note une émission de la Banque européenne d’investissement (BEI) en novembre dernier – le « projet Venus » – après une première émission réalisée sur la blockchain publique de la Société Générale Forge en 2021. « D’un point de vue technique, cette nouvelle tranche a permis plusieurs avancées : nous avons pu tester l’interopérabilité entre la blockchain privée de Goldman Sachs utilisée pour la création des titres avec celles, privées aussi, en cash de la Banque centrale du Luxembourg et de la Banque de France, explique Laurent Marochini, responsable innovation chez SGSS Luxembourg. Autre différence avec l’émission précédente de la BEI, celle-ci, à deux ans, donnera lieu au paiement d’un coupon, ce qui nous a permis de tester la mise au point de smart contracts. Enfin, les titres obligataires digitaux ont été admis à la cotation sur la Bourse du Luxembourg dès l’émission. » Sans compter qu’après le droit français, l’émission a aussi permis de tester le droit luxembourgeois, ce cadre légal recouvrant des rôles et des responsabilités différents pour les banques et les intermédiaires. Goldman Sachs était teneur de compte central, la Société Générale et Santander les banques placeuses, Société Générale Securities Services ayant le rôle de teneur de compte auprès d’elles.

Autre opération marquante, l’émission obligataire par EDF ENR en juillet dernier, réalisée par BNP Paribas, a couvert la phase d’émission et de placement. « La banque a réalisé l’émission de bout en bout sur la blockchain pour le compte d’EDF ENR, faisant intervenir ses départements de marchés des capitaux et de gestion d’actifs. A l’issue du processus, les titres émis ont été rebasculés dans le système traditionnel », rapporte Bruno Campenon, head of financial institutions and corporates client line, securities services chez BNP Paribas.

Asx, l'échec

Côté actions et Bourses réglementées, l’arrêt des expérimentations à la Bourse australienne, ASX, pionnière avec un projet lancé en 2018, a constitué une déception lors de son annonce à l’automne dernier, d’autant que le projet visait le remplacement d’un système global, pour les actions et obligations. ASX aurait pâti de ce démarrage précoce. La conception même du projet en aurait sous-estimé la complexité. « Quand on adopte une nouvelle technologie, on ne peut pas faire l’économie d’une révision de fond en comble des process : il faut faire les choses différemment. Les Bourses opèrent au sein d’écosystèmes complexes avec de nombreux acteurs, il se peut que la direction d’ASX n’ait pas eu la liberté nécessaire pour repartir d’une page blanche », relève Christophe Lepitre, président d’Iznes.

Par ailleurs, Accenture, sollicité début 2022 pour une revue indépendante, pointe dans son rapport divers problèmes de gouvernance, ASX et son partenaires Digital Asset n’étant pas alignés dans leurs avancées.

« Outre l’expérimentation arrêtée de la Bourse australienne ASX, on a vu en France la dissolution d’ID2S, le dépositaire central initial de NowCP, et la liquidation de Liquidshare, un consortium de place dédié à l’innovation basée sur des infrastructures blockchain. Ces projets n’ont pas pu apporter la valeur qu’on en attendait, notamment sur les actions et les obligations », rappelle Thibaut de Lajudie.

Toutefois, d’autres expérimentations se poursuivent chez des opérateurs boursiers, comme Six en Suisse qui a développé une infrastructure nommée SDX, s’attaquant d’abord au trading avant la phase post-marché. L’Allemagne serait en pointe pour les projets obligataires et les Etats-Unis avancent et préparent une réglementation proche du régime pilote. Démarré en 2017, le projet Ion de DTCC représente l’une des principales initiatives dans les transactions de marché. L’été dernier, le partenariat avec R3 et sa technologie Corda – choisie également par Six – a été confirmé. L’infrastructure exécute plus de 100.000 transactions par jour, des volumes validant le projet. « Ion représente le plus important projet blockchain sur les marchés de capitaux et implique un grand nombre de participants de premier plan, de Goldman Sachs à Robinhood », indique Mike Wilkins, head of industry solutions de R3. Le projet vise l’exécution et le règlement-livraison en instantané, il constitue une référence. « Le cycle de vie de titres, dont le post-marché, représente le cas d’usage prévu par tous les acteurs, confirme Nadia Filali, directrice du programme blockchain et crypto-actifs à la Caisse des dépôts. La blockchain permettrait de raccourcir la chaîne de valeur en gestion des titres et de la rendre plus performante. Un titre pourrait être émis, traité et conservé quasiment en instantané, ce qui offre des perspectives très intéressantes. »

De quoi donner un accès au marché sans limite pour les entreprises. « Le potentiel est immense pour les sociétés sans accès au financement, la blockchain ouvrant une nouvelle voie, décentralisée, de mise en relation entre émetteurs et investisseurs », prévoit Bruno Campenon. Cette technologie nativement nominative peut donner une vision en transparence sur les actionnaires, les créanciers et facilite la communication des entreprises davantage qu’un titre au porteur.

Des questions en suspens

Il reste plusieurs marches à franchir, d’abord sur le versant cash, car il n’existe pas pour l’instant de solution pour faire circuler les monnaies en blockchain et faire fonctionner la simultanéité du DVP (Delivery versus Payment), ce qui signifie moins de sécurité et de fluidité. Toutefois, Christine Lagarde a créé la surprise en septembre dernier en annonçant une monnaie digitale de banque centrale en 2024.

Ensuite, sous l’angle pratique, « l’utilisation de la blockchain à grande échelle va toutefois prendre du temps car elle nécessite l’interopérabilité avec les technologies existantes », estime Bruno Campenon.

Enfin, les investisseurs participant aux opérations, s’ils peuvent tabler sur des réductions de coûts compte tenu du potentiel de désintermédiation de la blockchain, veulent avancer dans un environnement bien balisé. « La question de la sécurité se pose : sera-t-elle la même pour les investisseurs en cas de faillite de la plateforme que si les titres sont conservés sur un compte détenu par une banque ? questionne Olivier Taille, responsable innovation chez Natixis IM. Ce point est capital pour que le marché des actifs tokenisés puisse se développer sereinement. » De même sur le plan opérationnel, les sociétés de gestion s’interrogent sur les adaptations nécessaires de leurs chaînes de traitement pour les opérations sur tokens. « Auprès de qui récupérer les caractéristiques des titres tokenisés, comment les tokens détenus apparaîtront-ils dans l’inventaire des portefeuilles que l’on gère, qui va les valoriser… ? Ces questions restent ouvertes, poursuit Olivier Taille. Nous menons de nombreux travaux sur ces points. » Pour les acteurs du post-marché, la désintermédiation que recouvre la blockchain est également source d’inconnues. « Certains acteurs comme les chambres de compensation et les dépositaires centraux pourraient être complètement court-circuités », souligne Nadia Filali. L’attention au régime pilote n’en est que plus forte.

