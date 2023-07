Binance France déclare gérer près d’un milliard d’euros pour ses utilisateurs

C’est un bel effort de transparence. Régulièrement critiqué au niveau mondial pour son opacité, la branche française de Binance, plateforme d’échanges de cryptoactifs la plus populaire du monde avec 120 millions d’utilisateurs, a officiellement publié ses premiers comptes au bulletin des annonces légales obligatoires ce 21 juillet.

Une publication «bienvenue», glisse-t-on en interne alors que l’entité française a dû faire face aux révélations de plusieurs enquêtes en cours et d’une perquisition intervenue à la fois dans ses locaux et chez son président David Prinçay le mois dernier.

A lire aussi:

Plus d’un milliard sous gestion

L’exercice présenté s’est clôturé le 31 décembre 2022 et porte sur 14 mois. Il a été audité par RSM Paris, cabinet d’audit qui accompagne la filiale française depuis son ouverture en France. Sur cette période, Binance France déclare une perte d’un peu plus de 4 millions d’euros «car ces comptes couvrent 14 mois de dépenses, mais seulement 6 mois de revenus», justifie l’entreprise dans un communiqué.

Binance avait en effet déposé son dossier d’enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) en décembre 2020 et créé la filiale française en novembre 2021 avant d’être officiellement enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 mai 2022. Elle prévoit d’être «bénéficiaire» sur l’année 2023.

Selon Nansen, Binance gérerait au niveau mondial environ 63 milliards de dollars de cryptoactifs via les différentes adresses blockchain identifiées par l’agrégateur de données. Pour sa part, l’entité française a déclaré un peu plus d’un milliard de dollars de cryptoactifs détenus pour le compte de ses utilisateurs ayant déclaré être basés en France. Binance France détient en propre 7 millions d’euros d’USDT émis par Tether, premier stablecoin du marché en termes de capitalisation avec plus de 80 milliards de dollars.

A lire aussi:

Au 31 décembre 2022, l’effectif moyen s’est élevé à 30 employés sur l’exercice portant sur 14 mois avec un âge moyen de 32 ans. L’ensemble de ces employés ont perçu un salaire de 4,1 millions d’euros. Selon les derniers documents déposés par la société, l’actuel PDG de Binance au niveau mondial Changpeng Zhao est l’unique actionnaire de la filiale française.