Après Terra-Luna, l’écosystème crypto est revenu sur terre

En ce début d’année 2022, les cours crypto subissent une correction en douceur après une année 2021 exceptionnelle durant laquelle le bitcoin et l’ether, la cryptomonnaie native de de la blockchain Ethereum, ont touché des plus hauts historiques avant de brusquement plonger. Rappel chronologique des faits.



Le premier domino Terra-Luna tombe le 9 mai 2022

De nombreuses figures de l’écosystème crypto avaient averti du «système bancal» et n’ont visiblement pas été écoutées. En l’espace de 12 mois, l’écosystème Terra-Luna qui promettait de «révolutionner» le marché des stablecoins, va pourtant voir la valeur de son cryptoactif Luna passer de quelques centimes à un peu moins de 120 dollars. La veille de sa chute, la capitalisation de marché de son stablecoin l’UST atteint les 18 milliards de dollars. De quoi se placer sur le podium des plus grandes valorisations aux côtés des historiques Tether et Circle. Mais le 9 mai, le système est violemment déséquilibré par une succession de transactions. En moins d’une semaine, tout tombe quasiment à zéro, emportant au passage 50 milliards de dollars de valorisation.

De nombreux investisseurs particuliers perdent gros après avoir été attiré par les 20% de rendements proposés par Anchor, le protocole de finance décentralisée (DeFi) de Terra-Luna. Mais ils sont loin d’être les seuls à avoir cherché à profiter du système. D’autres acteurs, pourtant professionnels, ne vont pas tarder à se retrouver dans la tempête. Elle les emportera.

27 juin, fin de partie pour Three Arrows Capital

Fondé en 2012 par Su Zhu, un trentenaire cryptomilliardaire engagé au sein de la communauté Ethereum dès ses débuts, et Kyle Davies, ancien trader en produits dérivés chez Credit Suisse, le fonds a commencé ses investissements dans les cryptoactifs en 2017. Il a notamment investi lors du lancement de projets comme Avalanche, Solana… ou encore Terra-Luna.

Les deux fondateurs se sont déclarés à plusieurs reprises extrêmement optimistes à propos du développement des cryptomonnaies, tablant surtout sur une adoption massive très rapide. Mais ils n’intègrent pas, du moins publiquement, la possibilité d’une chute des prix à court terme en répétant souvent que l’écosystème crypto était entré dans une sorte de «super cycle». Le 27 juin, un tribunal des îles Vierges britanniques ordonne la liquidation du fonds.

Souvent décrit comme le plus grand fonds de l’écosystème, Three Arrows Capital garde ses mystères. Aucun chiffre ne sera jamais officiellement communiqué. Les spécialistes s’accordent sur une gestion d’actifs allant de 3 milliards de dollars à 18 milliards de dollars. Seule certitude, le liquidateur évaluera ses dettes à près de 3,5 milliards de dollars.

11 novembre, chute de l’idole SBF

FTX, valorisé à près de 32 milliards de dollars, devait être le champion américain détrônant le géant Binance. Son fondateur Samuel Bankman-Fried (SBF) avait ses entrées à Washington et était devenu l’homme le plus riche de la crypto en à peine deux ans. L’été, il s’était même posé en sauveur de l’écosystème crypto qui croyait ses poches remplies de cash.

Après des révélations du média CoinDesk sur la fragilité du bilan de son empire, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, son principal concurrent, enfonce le clou en annonçant vouloir revendre son stock de FTT, la cryptomonnaie native de la plateforme. Au terme d’un combat d’une semaine à coup de tweets interposés, autant haletant que gênant avec celui qui se fait surnommer CZ, SBF dépose les armes. Binance qui a même fait miroiter un potentiel rachat de FTX, opte pour une ultime volte-face. Le coup de grâce. Le 11 novembre, FTX se place sous le régime des faillites américain (chapitre 11).

A son arrivée aux commandes de FTX, le nouveau PDG John J. Ray, une figure qui s’était occupée du dossier explosif de la liquidation d’Enron, n’en croit pas ses yeux. Il déclare dans un premier état des lieux que jamais, au cours de sa carrière, il n’a constaté «échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables». En plus, confronté à une violente baisse des cours, l’écosystème crypto plonge dans une profonde crise de confiance.

Le 20 janvier, Genesis est le dernier à tomber

Après FTX, les doutes s’accumulent autour de Genesis, l’un des principaux prêteurs de cryptomonnaies pour les institutionnels. Ils vont se confirmer le 20 janvier lorsque la plateforme se place sous le régime des faillites américain (Chapitre 11) et révèle une dette de 3,6 milliards de dollars.

Avant sa chute, Genesis gérait un peu moins de 3 milliards de dollars. Cette situation a contraint de nombreuses entreprises à mettre fin à leurs produits de rendement pour leurs clients, à l’image de la plateforme Gemini et son programme Earn ou du courtier français Coinhouse avec ses Livrets crypto.

Les difficultés de Genesis font craindre une autre chute qui pourrait s’avérer plus problématique: celle de Digital Currency Group (DCG) auquel appartient Genesis et qui compte également dans son giron le gestionnaire d’actifs Grayscale qui propose notamment aux investisseurs un fonds bitcoin et ethereum permettant aux investisseurs de s’exposer passivement aux cours de ces cryptomonnaies. Depuis quelques mois, les doutes sur la bonne santé financière du groupe fondé en 2015 par Barry Silbert s’accumulent.

A qui le tour ?

