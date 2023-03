... milliards d’euros ont été collectés en 2022 par les plateformes de crowdfunding, c’est 25 % de plus qu’en 2021, selon le Baromètre réalisé par Mazars pour Financement Participatif France. L’immobilier confirme son statut de locomotive avec une collecte de 1,6 milliard d’euros (+40 %), soit les deux tiers des montants levés par le crowdfunding. La collecte en dons est en net recul à 106,7 millions d’euros, tandis que le prêt bondit de 33 % à plus de 2 milliards d’euros et l’investissement de 45 % à 150 millions.