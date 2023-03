Zoom va licencier 15% de ses effectifs

La plateforme de visioconférneces Zoom a annoncé mardi un plan social qui prévoit le licenciement de 15% de ses effectifs, soit environ 1.300 personnes, que le groupe justifie par l’«incertitude économique mondiale» et la transition post-Covid. En outre, le PDG du gorupe Eric Yuan a annoncé réduire son salaire de 98% pour le prochain exercice et renoncer à sa prime d’entreprise pour l’exercice 2023. Il a annoncé en parallèle une réduction du salaire de base des cadres de l’entreprise de 20 % et la suppression de leurs primes.

Zoom avait vu sa croissance exploser au printemps 2020, pendant les confinements, tirée par les réunions virtuelles, de travail ou de famille. Son chiffre d’affaires avait ainsi quadruplé cette année-là. En deux ans, Zoom a triplé ses effectifs. La plateforme vidéo vise un chiffre d’affaires compris entre 4,37 et 4,38 milliards de dollars pour l’ensemble de son exercice décalé 2023, clôturé fin janvier, ce qui représenterait une croissance située entre 6,5% et 6,8%, contre 54% l’année précédente.