Zalando conteste sa classification comme très grande plateforme numérique

La réglementation européenne sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA) ne satisfait guère le site de mode Zalando. Adoptées à l’automne 2022, ces nouvelles règles visent à protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables. Si l’ensemble des intermédiaires en ligne qui fournissent des services dans l’Union européenne sont concernés par le DSA, le législateur a imposé des contraintes particulières à 19 plateformes numériques et moteurs de recherche ayant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels actifs dans l’Union européenne.

Parmi les acteurs qualifiés par la Commission européenne en avril dernier de «très grandes plateformes numériques» (very large online platforms ou VLOP) figurent des sociétés américaines comme Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Twitter, les chinois TikTok (groupe ByteDance) et AliExpress (groupe Alibaba), ainsi que Zalando. Le devoir de vigilance renforcé imposé à ces intervenants les obligera à analyser les risques systémiques qu’ils engendrent. Ces derniers peuvent concerner la diffusion de contenus illégaux, l’atteinte aux droits fondamentaux ou des manipulations de service nocives pour la démocratie ou la santé publique.

Un recours devant la CJUE

Spécialisé dans la vente de vêtements en ligne, Zalando indique dans un communiqué avoir déposé mardi un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour contester son inclusion par Bruxelles dans la liste de ces plateformes qui devront appliquer le nouveau règlement à partir du 25 août prochain. Le groupe basé à Berlin met en exergue «l’inégalité de traitement résultat de l’absence d’une méthodologie claire et cohérente en vue d’évaluer si une entreprise spécifique est une VLOP». Il estime qu’il ne présente pas de risque systémique de diffuser des contenus illicites ou préjudiciables émanant de tierces parties.

Il affirme en outre n’avoir déclaré que 31 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur sa plateforme. «Alors que de nombreuses entreprises désignées comme VLOP par la Commission ont signalé des utilisateurs connectés, Zalando a signalé des visiteurs, ce qui est beaucoup plus large et comprend des doublons», relève celui-ci. Il souligne enfin que son activité de vente de détail, qui représentait 64% de son volume d’affaires l’an dernier, n’entre pas dans le champ d’application du DSA. L’action, cotée à Francfort, a clôturé sur un gain de 2,4% à 27,80 euros.

Un enjeu financier important

«Les arguments de Zalando semblent recevables, en particulier parce que le DSA définit les plateformes en ligne comme un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations. Ceci est le rôle d’une place de marché et non d’un site de vente en ligne qui s’adresse directement à ses clients finaux», commente pour L’Agefi Caroline Goupil, associée spécialisée en IT-Data au sein du cabinet BCTG Avocats.

Un porte-parole de la Commission s’est dit confiant sur «le caractère non-discriminatoire de notre approche qui assure une égalité de traitement entre les intervenants». L’enjeu financier est important pour Zalando puisque les très grandes plateformes s’exposeront à une amende susceptible d’atteindre 6% de leur chiffre d’affaires mondial en cas de non-respect des règles fixées. «Outre la redevance qu’elles devront payer annuellement pour financer une partie des coûts de surveillance, celles-ci devront se soumettre à de lourdes obligations consistant notamment à évaluer les risques associés à leurs services et à mettre en place les mesures en vue de les atténuer, à procéder à des audits indépendants annuels pour vérifier la conformité au DSA ou à adopter une transparence renforcée pour la publicité en ligne», relève Caroline Goupil.