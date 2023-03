Xavier Niel voit retoqué son projet concurrent de M6

Le fondateur d’Iliad peut remiser son projet de remplacer M6 sur la télévision numérique terrestre (TNT). Son plan a été éliminé de la procédure d’attribution de cette fréquence, a indiqué mercredi le régulateur des médias, l’Arcom. Même si la fréquence de M6 et celle de TF1, également soumise à renouvellement, n’ont pas encore été formellement réattribuées, les deux groupes de télévision commerciale restent les seuls en lice. Les autorisations d’exploitation des canaux 1 et 6 de la TNT arrivent à échéance le 5 mai, et leur réattribution pour dix ans avait fait l’objet d’un appel à candidatures.