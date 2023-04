Xavier Niel remonte sa participation dans Unibail-Rodamco-Westfield

Le fondateur et président d’Iliad, Xavier Niel, a franchi en hausse les seuils de 20% du capital et des droits de vote d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Il détient 23,24% du capital et des droits de vote de la foncière commerciale, selon une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée vendredi. Ce franchissement résulte d’une acquisition d’instruments dérivés ayant pour sous-jacent les actions Unibail-Rodamco-Westfield hors marché. S’ils envisagent de poursuivre leurs achats d’actions en fonction des conditions de marché, Xavier Niel et les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment qu’il contrôle ont déclaré «ne pas avoir l’intention prendre le contrôle de la société».