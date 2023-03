Wendel monétise avec habilité une portion de ses parts dans Bureau Veritas

Première impulsion stratégique concrète pour Laurent Mignon, à la tête de Wendel depuis l’automne dernier. Si l’ex-patron de BPCE, désormais président du directoire a indiqué début mars vouloir infléchir la feuille de route de la société d’investissement vers la gestion pour compte de tiers, son premier acte de gestion significatif porte sur le bilan de Wendel, avec une action conjointe sur le passif et l’actif.

Wendel a conduit mercredi avec succès une émission de 750 millions d’euros d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes du groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas. Dès 12 heures 30, le livre d’ordres était clos.

L’objectif avancé par Wendel pour le produit de cette émission n’est pas, pour l’heure, d’alimenter de nouvelles grandes manœuvres mais plutôt d’assurer ses besoins généraux et de diversifier ses sources de financement.

Pas l’intention de sortir

Si ces obligations sont échangées en totalité à maturité, soit en 2026, la participation de Wendel au capital de Bureau Veritas tombera de 35,5% à environ 30,6%, et la société d’investissement détiendra quelque 46,1% des droits de vote du groupe, contre 51,7% actuellement. Or, tout prouve que Wendel n’a en fait guère l’intention de se désengager, même partiellement, de Bureau Veritas qui constitue l’un des actifs les plus significatifs de la société, qui affiche un actif net réévalué de 7,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022.

«Ce niveau de détention permettra à Wendel de rester un actionnaire significatif de Bureau Veritas», souligne d’ailleurs le groupe dans un communiqué, en «réaffirm[ant] son plein soutien à la stratégie de Bureau Veritas».

Un taux de 2,625%

Les obligations auront une échéance de trois ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 2,625%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024.

«Cette opération est pour Wendel une opération de financement et pas forcément une opération de désengagement, estime Tristan Gruet, gérant obligataire chez AllianzGI, spécialiste des convertibles en Europe. L’émetteur s’assure un coût de financement inférieur d’environ 1,2% par an à celui d’une obligation non convertible, en échange d’un droit de conversion portant initialement sur 23,2 millions d’actions, soit 14,4% de sa participation. Mais Wendel garde la possibilité, s’il le souhaite, de ne pas livrer d’actions aux porteurs qui demanderaient la conversion de leurs titres à condition de payer, le moment venu, la contrevaleur en cash».

La valeur d’échange par action Bureau Veritas ressort à 32,29 euros, soit une prime de 25% au-dessus du cours de référence. Mercredi, la cotation de l’action, traditionnellement peu volatile, a en effet été agitée avec un repli supérieur à 3% en séance avec des volumes importants, dans la foulée de l’annonce. En clôture, elle a lâché 2,4% à 26,09 euros.

Atteindre 32,29 euros en 2026 impliquerait que Bureau Veritas dépasse à ce moment-là de plus de 10% son pic historique touché en novembre 2021.

Reprise du marché des convertibles

En 2023, le marché des obligations échangeables en actions (equity-linked) – qu’il s’agisse de convertible pure, d’échangeable ou remboursable en actions - a retrouvé des couleurs en Europe.

Si l’an dernier quelque 17 opérations ont été recensées pour un peu moins de 6 milliards d’euros émis, le cap de 5 milliards a d’ores et déjà été franchi depuis janvier 2023, via 10 émissions. Parmi elles, outre l’opération Wendel, on recense Spie, Rheinmetall, avec une double tranche, Delivery Hero, Balder, un groupe immobilier suédois, ou encore le brasseur mexicain Femsa avec une opération sur Heineken à triple détente, qui a mis en branle une émission de dette échangeable en actions Heineken, des rachats d’actions de la part du brasseur néerlandais et une cession directe d’actions sur le marché.