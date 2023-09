Vodafone se rapproche d’une vente de ses activités en Espagne

Un désengagement d’Espagne est désormais dans les tuyaux pour Vodafone. Réagissant à des articles de presse, Zegona Communications, une société d’investissement britannique, a confirmé vendredi être en discussions avec l’opérateur télécoms en vue d’acquérir ses actifs sur le marché espagnol. Elle négocie en parallèle un crédit bancaire pour financer la transaction. Celle-ci «prendrait la forme d’une prise de contrôle inversée (‘reverse takeover’) soumise au droit boursier britannique», précise Zegona dans son bref communiqué. Les conditions finales de l’opération ne sont pas encore déterminées et sa réalisation demeure incertaine, conclut la société.

En mai dernier, la directrice générale de Vodafone, Margherita Della Valle, avait déclaré être ouverte à un «changement structurel» des activités du groupe britannique en Espagne, après avoir entamé une revue stratégique dans ce pays. Représentant environ 9% de son chiffre d’affaires global sur l’exercice clos fin mars 2023, ces activités se sont contractées de 5,4% à périmètre constant d’une année sur l’autre. D’après la presse espagnole, l’offre de Zegona valoriserait sa cible au moins 5 milliards d’euros dette incluse, mais l’acquéreur potentiel pourrait se contenter d’une participation de 50% dans Vodafone Spain. D’autres investisseurs financiers comme Apollo Global Management, Warburg Pincus et Carlyle se sont intéressés à ce dossier, selon des sources citées par Bloomberg.

Zegona recherche de nouvelles cibles depuis deux ans

Créée en 2015 par d’anciens dirigeants de Virgin Media, Zegona Communications se concentre sur les secteurs des télécoms et des médias en Europe. La société cotée à Londres a acquis la même année le câblo-opérateur espagnol Telecable avant de le revendre deux ans plus tard à l’opérateur basque Euskatel via une transaction payée en cash et en titres. Sa participation de 21,4% ainsi obtenue dans Euskatel a été cédée en 2021 à MasMovil pour 428 millions d’euros. Faute de cible adéquate trouvée, la société d’investissement est depuis lors à la recherche de nouvelles opportunités de croissance externe.

Elle s’intéresse à des cibles dont la valeur d’entreprise évolue entre 1 milliard et 5 milliards d’euros, mais se réserve la possibilité de prendre le contrôle de sociétés plus importantes si le retour sur investissement est jugé suffisamment élevé. «En dépit des défis qui persistent dans le contexte actuel, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser dans l’année à venir une acquisition susceptible de fournir un retour attrayant à nos actionnaires», déclarait en avril dernier Eamonn O’Hare, PDG de Zegona, cité dans le rapport annuel de la société.

Une période cruciale pour le secteur des télécoms en Espagne

En cas d’issue positive des négociations entre Zegona et Vodafone, la cession interviendrait à un moment crucial en raison de la concentration en cours du secteur outre-Pyrénées.

La fusion prévue entre Orange Espagne et MasMovil, respectivement deuxième et quatrième opérateur du pays, menace d’obérer davantage la compétitivité de la filiale locale de Vodafone, qui sera reléguée en dernière position sur un marché réduit à trois intervenants. La réorganisation effective du secteur espagnol des télécoms attend toujours l’aval de Bruxelles qui a lancé en avril dernier une enquête approfondie sur ce projet de fusion. L’action Zegona a été suspendue vendredi à 31,2 pence, correspondant à une capitalisation boursière de 1,93 milliard de livres (2,22 milliards d’euros), tandis que le titre Vodafone est resté stable à 81 pence, capitalisant ainsi 21,94 milliards de livres.