Vodafone et Hutchison s’apprêtent à officialiser leur fusion

Dernière ligne droite. Vodafone et CK Hutchison s’apprêtent à officialiser leur fusion en Grande-Bretagne, peut-être dès ce vendredi. Les deux opérateurs télécoms sont dans la dernière phase de leur projet de rapprochement, rapportait mercredi Reuters, citant trois sources. A cette annonce, le cours de Bourse de Vodafone s’est adjugé 2,2% mercredi en clôture.

Dans le cadre de cet accord, Vodafone détiendrait, comme attendu, 51% du nouvel ensemble formé, et Hutchison, propriétaire de l’entité de téléphonie mobile Three, 49%. Cette opération donnerait naissance à un mastodonte pesant environ 15 milliards de livres (17,4 milliards d’euros), dette incluse, soit 9 milliards de livres d’actifs combinés plus une dette de 6 milliards, rapportait début mai le Financial Times.

Il serait le plus grand opérateur de télécommunications mobiles au Royaume-Uni, avec quelque 27 millions de clients, devant ses rivaux EE - détenu par BT - et Virgin Media O2, propriété de Telefonica et de Liberty Global.



Gros chantier pour Margherita Della Valle

Cela fait déjà plusieurs mois que ce rapprochement entre Vodafone et CK Hutchison est engagé. Tous deux avaient déjà confirmé en octobre dernier qu’ils étaient en pourparlers. Le sujet était redevenu d’actualité début 2022, sous l’influence de Cevian Capital. L’activiste avait pris une participation dans Vodafone en début d’année, intimant à Vodafone d'œuvrer à la consolidation du secteur européen des télécoms.

Ce sera le premier gros chantier orchestré par la nouvelle directrice générale de Vodafone, Margherita Della Valle. L’ancienne directrice financière, qui assurait l’intérim, a été confirmée le 27 avril dans ses fonctions.

Elle s’est déjà fait remarquer, pendant sa période d’intérim, en présentant un plan d’économies de plus de 1 milliard de livres sterling, et 2.300 suppressions d’emplois cumulées en Italie et en Allemagne. Depuis, elle a annoncé un plan de restructuration massif, qui touchera 11.000 emplois en Europe sur trois ans, soit 11% des effectifs.

Les deux principaux enjeux de cette fusion portent sur l’accélération des investissements dans les infrastructures, notamment le déploiement du réseau 5G, et les économies que l’union doit permettre de susciter. Les deux partenaires «pourraient viser des synergies de 5 à 10 milliards de dollars en valeur nette actuelle, et chercher à conserver à la fois les structures du réseau mobile et les tours afin de résoudre les problèmes de concurrence en positionnant l’entreprise pour le leadership de la 5G», indiquait Barclays dans une note, le 15 octobre dernier.

Reste que l’opération va être passée au crible par les autorités de la concurrence. En 2016, l’Union européenne, soutenue par le régulateur des télécoms britannique Ofcom, avait empêché l’opérateur Three de racheter l’activité O2 de Telefonica au Royaume-Uni.

A lire aussi: