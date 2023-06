Vivendi pourrait jouer les arbitres dans la revente du réseau fixe de Telecom Italia

Journée décisive pour Telecom Italia. Le conseil d’administration du groupe de télécoms italien, qui s’est réuni ce lundi, devait trancher jeudi entre les différentes propositions des candidats au rachat de son réseau fixe.

Les deux principaux candidats, le fonds américain KKR, et un consortium rival, composé de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la Caisse des dépôts italienne, et du fonds australien Macquarie, ont présenté des offres légèrement révisées à la hausse. KKR tiendrait ainsi la corde, avec l’offre la plus généreuse, d’environ 23 milliards d’euros au total.

Or cette vente est la pierre angulaire de la stratégie de Pietro Labriola, directeur général de TIM, qui compte sur celle-ci pour réduire la dette colossale du groupe, de 26 milliards d’euros.



30 milliards d’euros attendus par Vivendi

Seulement, son actionnaire principal compte bien jouer la mouche du coche. Le groupe Vivendi n’a plus de représentants au conseil d’administration de TIM depuis que son directeur général, Arnaud de Puyfontaine, a annoncé sa démission en janvier. Mais il en reste le premier actionnaire, avec 23,75% des parts de la société et plus de 17% de ses droits de vote. Il a réaffirmé jeudi son opposition à un possible rachat du réseau de lignes fixes par KKR. Vivendi continue d’évaluer cet actif à plus de 30 milliards d’euros.

«Comme tout actionnaire, nous disons que nous voulons nous assurer que le conseil d’administration prend en considération la manière de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires», a déclaré au Financial Times Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi.

Il rappelle en outre avoir investi plus de 4 milliards d’euros dans la construction de sa participation dans TIM depuis 2015. Or il a dû déprécier son investissement à deux reprises alors que la valorisation de TIM a plongé dans un contexte de dette élevée et de marges plus faibles.

Si le suspense reste entier sur l’issue des débats entre les administrateurs de TIM, un autre indicateur montre la fébrilité de l’opérateur télécoms italien. Telecom Italia a recommencé à démarcher des investisseurs potentiels pour vendre une participation minoritaire dans son unité d’entreprise, a rapporté jeudi l’agence Bloomberg, citant des sources proches. Cette entité inclut Olivetti, son activité de cloud, et ses datacenters Noovle. Avec 5.000 salariés et un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros en 2021, elle est potentiellement valorisée à plus de 6 milliards d’euros.

A lire aussi: