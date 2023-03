Virgin Australia négocie un prêt bancaire en amont de sa mise en Bourse

SAS a annoncé vendredi une perte avant impôts de 2,49 milliards de couronnes suédoise (226 millions d’euros) pour la période de novembre 2022 à janvier 2023, contre une perte de 2,6 milliards de couronnes un an plus tôt. La compagnie aérienne scandinave, en grande difficulté financière, s’attend à ce que la hausse des taux d’intérêt et des coûts affecte le secteur à l’avenir en dépit d’une solide demande sous-jacente.