Vinci, porté par des commandes records, confirme ses perspectives pour 2023

Vinci fête à sa manière son enchainement de plus hauts historiques en Bourse. Le groupe qui fait partie de la petite dizaine de pensionnaires du CAC 40 qui tutoient en ce printemps de nouveaux records absolus, a confirmé mardi ses perspectives pour l’exercice 2023, après avoir fait état d’une croissance soutenue de ses revenus au premier trimestre.

Pour l’année en cours, Vinci envisage toujours «une nouvelle progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel, d’une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022».

En parallèle, le résultat net «devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022» et le cash-flow libre pourrait s'établir «en première approche» dans une fourchette de 4 milliards à 4,5 milliards d’euros.

Le groupe présidé et dirigé par Xavier Huillard a maintenu ses projections annuelles alors qu’au premier trimestre, son chiffre d’affaires s’est inscrit à 15 milliards d’euros, en hausse de 17% sur un an en données publiées et de 14,2% en données comparables. Les analystes sondés par FactSet anticipaient un chiffre d’affaires de 13,97 milliards d’euros au premier trimestre.

L’activité de la branche construction a progressé de 14% en données comparables, à 6,74 milliards d’euros, tandis que celle de la branche concessions a augmenté de 15%, à 2,21 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de Vinci Energies s’est établi à 4,40 milliards d’euros, en hausse de 16% en données comparables.

Plus de 60 milliards d’euros en carnet de commandes

Le groupe a dit avoir bénéficié de la poursuite du redressement du trafic de Vinci Airports, ainsi que de la progression du trafic de Vinci Autoroutes. La société a constaté une «bonne dynamique» de ses activités, tant en France qu'à l’international.

Le carnet de commandes du groupe s'établissait à 60,3 milliards d’euros à la fin mars, contre 55 milliards d’euros un an auparavant. Il s’agit d’un «niveau record», a souligné Vinci dans un communiqué.

L’endettement financier net consolidé s’est inscrit à 19,2 milliards d’euros au 31 mars, un «niveau proche de celui affiché au 31 décembre 2022», soit 18,5 milliards d’euros, a précisé le groupe.

En dépit du détachement ce 25 avril de son dividende de 4 euros au titre de 2022, l’action Vinci s’est adjugée 0,6 % à 108,70 euros.