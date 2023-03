Uniper table sur un redressement progressif jusqu’en 2024

Le pire semble être passé pour Uniper. Renfloué par l’Etat allemand à la fin de l’an dernier, l’énergéticien a annoncé vendredi une perte nette de 19,1 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2022 en normes IFRS, dont 13,2 milliards d’euros de pertes afférentes à des achats supplémentaires de gaz. Concernant le solde, la baisse significative des prix du gaz naturel au quatrième trimestre a permis au groupe de réduire le montant anticipé de ses pertes futures à environ 5,9 milliards d’euros, contre 31 milliards estimés à l’automne 2022. Ces pertessont liées à l’achat de gaz de substitution sur les marchés après l’interruption des livraisons russes.

En excluant les changements de son périmètre d’activités, notamment en Russie, Uniper a enregistré une perte d’exploitation de 10,9 milliards d’euros et une perte nette ajustée de 7,4 milliards d’euros l’an dernier, alors qu’il avait dégagé un bénéfice d’exploitation ajusté de 950 millions et un bénéfice ajusté de 750 millions en 2021. Si la visibilité de ses résultats demeure faible, l’énergéticien anticipe néanmoins pour l’exercice 2023 un résultat d’exploitation et un résultat net ajustés supérieurs à ceux de l’an dernier. «Nous devons être conscients du fait que les bénéfices du groupe dépendront toujours largement du coût des volumes de gaz achetés durant les trimestres à venir», a déclaré dans un communiqué la directrice financière sortante, Tiina Tuomela.

Au 31 décembre 2022, 85% de ses ventes d’électricité pour 2024 sur le marché allemand étaient couvertes au prix moyen de 28 euros par mégawatt-heure (MWh). Ce taux de couverture atteignait 90% au prix moyen de 20 euros/MWh pour l’année en cours. Le groupe estime qu’il sera en mesure de surmonter d’ici à fin 2024 les difficultés liées au coût de remplacement du gaz russe. En conséquence, «l’aide exceptionnelle reçue de l’Etat fédéral par le biais d’une recapitalisation et de facilités de crédit de la banque publique KfW cessera progressivement», souligne le producteur gazier.

Des accrocs concernant les cessions d’actifs

Imposées parla Commission européenneen échange de son sauvetage par Berlin, les cessions d’actifs d’Uniper connaissent des accrocs. Vendredi, le groupe a réduit à un euro symbolique la valeur de sa participation dans sa filiale russe Unipro, compte tenu du refus probable par Moscou d’avaliser la transaction prévue avec un acquéreur russe. La déconsolidation de sa participation de 83,7% dans Unipro l’a conduit à extérioriser une perte de 4,4 milliards d’euros.

Par ailleurs, le projet de vente à Enagas de sa participation de 20% dans le gazoduc européen BBL a été récemment annulé car les deux autres actionnaires de BBL, le néerlandais Gasunie et le belge Fluxys, n’ont pas donné leur accord à l’opération, a précisé mercredi le gestionnaire du réseau gazier espagnol. Uniper dispose cependant d’une certaine flexibilité pour ses désinvestissements qui devront être menés à bien d’ici à la fin de l’année 2026.

En termes de gouvernance, le groupe poursuit le remaniement de son directoire. Après la nomination en janvier d’une nouvelle directrice financière, Jutta Dönges, qui prendra ses fonctions le 1er mars avec l’appui du gouvernement fédéral qui l’avait fait entrer au conseil de surveillance fin 2022, Holger Kreetz, jusqu’à présent responsable de la gestion des actifs de production de l’énergéticien, deviendra directeur de l’exploitation à cette même date, en remplacement de David Bryson dont le départ avait été annoncé au début de l’année.