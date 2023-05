Ubisoft assume son année de transition et confirme son plan d'économies

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft assume le «pivot important» qu’a représenté pour lui l’année 2022. Il a dû se résoudre à annoncer en janvier un plan d'économies de 200 millions d’euros, et un recentrage sur ses principales franchises. L’industrie du jeu vidéo a souffert de la «dégradation macroéconomique» qui a contraint les ménages à resserrer leur budget, de l'évolution des modes de travail et du contrecoup de l’après-confinement, dont Ubisoft avait profité, a indiqué mardi Frédéric Duguet, directeur financier de l'éditeur de jeux vidéo tricolore, lors d’une conférence téléphonique avec quelques journalistes.

Mais il espère pouvoir renouer avec une croissance de son chiffre d’affaires en 2023-24 après avoir enregistré une forte baisse de ses revenus et de ses bénéfices au cours de l’exercice clos fin mars.

Pour son nouvel exercice annuel, qui a débuté le 1er avril, le groupe fondé et contrôlé par la famille Guillemot confirme viser un net bookings - indicateur-clé dans l’industrie du jeu vidéo, équivalent au chiffre d’affaires - en «forte croissance», grâce aux sorties de jeux tels qu’Assassin’s Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora et Skull and Bones, et un résultat opérationnel non-IFRS de l’ordre de 400 millions d’euros. Le net bookings du premier trimestre 2023 est attendu aux alentours de 240 millions d’euros.

En revanche, pour son exercice annuel 2022-2023, Ubisoft affiche un résultat opérationnel non IFRS négatif à hauteur de 500,2 millions d’euros, en baisse de 28,8%. Le consensus des analystes sondés par FactSet anticipait un résultat opérationnel non IFRS négatif à hauteur de 540 millions d’euros. En outre, il a enregistré une perte nette part du groupe de 494,2 millions d’euros, contre un bénéfice net de 79,1 millions d’euros un an plus tôt. Ce n’est pas une surprise : ces chiffres confirment ceux annoncés lors de l’avertissement sur résultats émis par le groupe le 12 janvier dernier. Sur les 12 mois de son exercice, le net bookings s’est inscrit à 1,74 milliard d’euros, en repli de 18,3% par rapport à l’exercice 2021-2022. Les analystes du consensus FactSet tablaient sur un net bookings de 1,9 milliard d’euros.

Ubisoft a par ailleurs fait état d’une consommation de trésorerie de 354,2 millions d’euros en 2021-2022, contre 191,6 millions l’année précédente. Pour autant, «nous sommes dans une situation financière stable avec 1,5 milliard d’euros de cash disponible», précise Frédéric Duguet.

200 millions d’euros d'économies

Le groupe s’est donc résolu à annoncer en janvier un plan de 200 millions d’euros de réduction des coûts sur ces deux prochaines années. Pour ce faire, il a réduit ses recrutements, venant de passer en dessous des 20.000 salariés dans le monde, contre 20.700 à fin septembre 2022. Fin avril, il indiquait ainsi la fermeture de bureaux en Europe, «en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et dans les pays nordiques», affectant environ 60 employés, rapportait le Wall Street Journal.

En outre, le groupe a déjà prévenu en janvier le report de la sortie de nouveaux jeux, comme celle son jeu de batailles navales Skull and Bones, désormais attendu courant 2024, alors qu’il devait être commercialisé le 9 mars 2023.

La firme de Montreuil compte également effectuer «des cessions d’actifs non essentiels», sans préciser lesquels.

Autre changement stratégique, le créateur des Lapins Crétins a déjà engagé un recentrage sur ses principales franchises comme Assassin’s Creed et Far Cry, et prévoit de sortir moins de nouveaux jeux vidéo chaque année après l’exercice 2024. L’annonce, faite en début d’année, avait été bien accueillie par les analystes, tels Jefferies, et HSBC, qui a relevé de «conserver» à «acheter» sa recommandation sur la valeur, tout en portant son objectif de cours de 21 à 26 euros, approuvant cette stratégie d’Ubisoft.

