«Les marchés pourraient connaître une phase de consolidation à court terme»
Grégory Huet, gérant de portefeuilles, associé chez Amplegest
«Le recalage des attentes de taux corrigera un différentiel implicite trop favorable à l’euro»Dorian Foulon, gérant de portefeuilles et co-rédacteur de la stratégie d’investissement chez Cholet Dupont Oudart
«La BCE n’a pas de fortes incitations pour réduire davantage ses taux»Stefano Fiorini, responsable des fonds global fixed income chez Generali Investments
«Nous adoptons un positionnement plus marqué sur les émetteurs BBB et sur les subordonnées financières»Maxime Bony, gérant crédit chez Sienna IM
DWS cote trois ETF de petites capitalisations
La gamme de Xtrackers intègre de nouvelles expertises sur les petites capitalisations mondiales et européennes via les indices MSCI. Ces nouveaux ETF se déclinent en stratégies traditionnelles et approches ESG.
