TUI signe un fragile retour aux profits

Soulagement et inquiétude pour le géant du tourisme. Le groupe allemand, spécialiste des séjours et voyages organisés, a enfin renoué avec les profits pour le trimestre achevé en juin, ce qui correspond au 3ᵉ trimestre de son exercice fiscal. Le groupe a dégagé un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de 169 millions d’euros - contre une perte de 27 millions dans le même trimestre l’an dernier -, sa première publication bénéficiaire post-pandémie de Covid-19.

Supérieur aux attentes, le chiffre d’affaires a bondi de 19% à 5,3 milliards d’euros, alimenté par la bonne tenue de l’activité de transport aérien, l’un des pôles du groupe.

Le groupe profite d’une amélioration de ses réservations (+ 6% en glissement annuel) mais aussi de sa stratégie d’augmentation de prix (+ 7%). A la clé, un effet de ciseau favorable qui lui permet de réduire son niveau d’endettement à 2,2 milliards d’euros, soit une baisse de 1,1 milliard sur un an. «Nous investissons aujourd’hui pour continuer à croître de manière significative et rentable à l’avenir», a déclaré le directeur général de TUI, Sebastian Ebel.

25 millions d’euros de coûts exceptionnels

Le millésime 2023 ne va pourtant pas sans difficultés. TUI estime notamment que les incendies de forêt à Rhodes, en Grèce, ont obligé environ 8.000 de ses clients à quitter leurs hôtels et à écourter leurs séjours. A la clé, une charge exceptionnelle de l’ordre de 25 millions d’euros qui lestera les comptes du dernier trimestre et les annuels. Pas de quoi toutefois remettre en cause le volontarisme du groupe, ni la tendance au rebond. «La canicule en Europe du Nord en juin et les incendies de forêt en Europe du Sud n’ont fait que freiner temporairement le développement jusqu’ici soutenu», a-t-il déclaré.

Mais cet optimisme est loin d’être partagé par les investisseurs. L’action lâche 3,5 % mercredi à 6,49 euros, portant le repli à plus de 22 % depuis le début de l’année.

TUI qui a vu son cours divisé par cinq depuis le déclenchement de la pandémie à l’hiver 2020, reste entravé par son bilan, ce qui éloigne toute perspective d’un retour au dividende. Les investisseurs s’inquiètent également de la capacité à maintenir durablement la politique actuelle de hausse de prix. Ils s’interrogent aussi sur l’efficacité des tentatives de redéfinir les contours de l’offre, notamment en termes saisonniers, pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique et les vagues de canicules sur les zones les plus prisées par les clients.

(Avec agences)