Trois raisons pour lesquelles le taux d’inflation élevé ne devrait pas perdurer

Luke Bartholomew, senior economist chez abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments)

La pandémie derrière nous, nous pensons que les tendances à long terme qui ont façonné l’économie mondiale ces dix dernières années – croissance modérée, inflation modeste et taux d’intérêt bas – prendront le pas sur le reste.

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une économie bascule vers un régime d’inflation plus élevée :

- l’économie doit être caractérisée par une période soutenue de demande excédentaire par rapport à son potentiel de production ;

- les ménages doivent modifier leurs anticipations inflationnistes et commencer à intégrer de façon permanente une inflation plus élevée dans leurs décisions ;

- les banques centrales doivent cesser de définir leur politique conformément au principe de Taylor selon lequel une banque centrale doit, à moyen terme, augmenter le taux d’intérêt nominal en réponse à toute hausse de l’inflation. Cela permet d’éviter que les taux réels ne baissent en réponse à une augmentation de l’inflation, assouplissant de facto les conditions monétaires et entraînant probablement des hausses de prix encore plus rapides.

Jusqu’à présent, ces trois conditions n’ont pas été remplies.

Les matières premières suivent, selon nous, la trajectoire typique d’une reprise économique cyclique – à quelques exceptions près, comme le cuivre soumis à un certain nombre de facteurs structurels de long terme. Certes, aux Etats-Unis et ailleurs, les salaires ont fortement augmenté chez les travailleurs les moins qualifiés, notamment dans le secteur de l’hôtellerie. Mais certains indicateurs, tels que le suivi des salaires de la Réserve fédérale d’Atlanta, montrent que la croissance globale du salaire médian n’a été que modestement affectée. Quant aux causes à court terme de l’inflation – les pénuries et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement –, elles seront, selon nous, résolues en temps voulu. Même peu probable, une inflation plus élevée et durable reste une possibilité. On pourrait voir également des hausses ponctuelles de l’inflation autour d’une moyenne plus faible, en raison par exemple, de facteurs liés à la composition de l’indice, de spécificités saisonnières et divers effets de base.

Toutefois, nous ne pensons pas qu’une inflation plus élevée aujourd’hui soit le signe d’un changement fondamental des économies mondiales. La pandémie a renforcé bon nombre des thèmes liés à la stagnation économique à long terme qui ont été dominants depuis la crise financière mondiale. Des changements d’ordre structurel réduiront durablement le volume de l’activité économique mondiale. Enfin, le discours des banques centrales reste cohérent avec un engagement plus strict vis-à-vis de la maîtrise de l’inflation.