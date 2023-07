TotalEnergies persiste sur ses rachats d’actions

Le groupe pétrolier TotalEnergies a annoncé jeudi le versement d’un deuxième acompte sur dividende pour 2023 ainsi que de nouveaux rachats d’actions, en dépit d’une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre par rapport aux records atteints un an plus tôt. En milieu de matinée jeudi, le titre progressait de 0,4% à 54,10 euros.

Le conseil d’administration a «décidé la distribution d’un deuxième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2023 d’un montant de 0,74 euro par action, en augmentation de 7,25% sur un an», a indiqué le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué. Le conseil a également autorisé TotalEnergies à «poursuivre les rachats d’actions à hauteur de 2 milliards de dollars au troisième trimestre», a ajouté Patrick Pouyanné.

TotalEnergies prévoit toujours pour 2023 des investissements nets de 16 milliards à 18 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars dédiés aux énergies renouvelables. En 2022, le groupe a investi un montant total de 16,3 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars dans les énergies renouvelables.

Au deuxième trimestre, TotalEnergies a dégagé un bénéfice net part du groupe de 4,09 milliards de dollars, contre 5,69 milliards de dollars pour la même période de 2022, qui avait été marquée par la flambée des prix de l'énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un résultat divisé par deux dans l’exploration et la production

Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté, qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, s’est établi à 4,96 milliards de dollars au deuxième trimestre, après 9,8 milliards de dollars un an auparavant. Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un résultat net de 5,39 milliards de dollars, un résultat net ajusté de 5,06 milliards de dollars, et un résultat opérationnel ajusté de 7,31 milliards de dollars.

Sur la période d’avril à juin, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 5,58 milliards de dollars, contre 10,5 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022. La principale division de Total, l’exploration-production, a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 2,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 4,72 milliards de dollars un an plus tôt. La division «Integrated LNG» dédiée au gaz naturel liquéfié (GNL), a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 1,33 milliard de dollars, après 2,22 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022.