TotalEnergies donne un coup de pouce à la filière hydrogène

Le 14 septembre aura été une belle journée pour le développement des énergies vertes françaises. La start-up Verkor a annoncé avoir bouclé un financement de 2 milliards d’euros pour construire son usine géante de batterie électrique. Dans le même temps, TotalEnergies a lancé un appel d’offre portant sur 500.000 tonnes par an d’hydrogène vert. D’ici à 2030, le pétrolier compte sur ce nouvel approvisionnement pour remplacer une quantité équivalente d’hydrogène gris utilisé par ses six raffineries européennes, dont trois en France, et économiser ainsi 5 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ce projet qualifié de «majeur» par le groupe doit contribuer à son objectif de réduire de 40% les émissions de carbone de ses installations (scope 1 et 2) entre 2015 et 2030.

Le lancement de cet appel d’offre pourrait surtout constituer un important soutien pour l’ensemble de la jeune industrie de l’hydrogène vert. La production de ce gaz obtenu par électrolyse de l’eau et via l’utilisation d’énergies renouvelables est actuellement proche de zéro en Europe, mais de nombreuses entreprises affichent d’importantes ambitions. Une montée en échelle semble nécessaire pour réduire les coûts de production, encore très supérieurs à ceux de l’hydrogène gris fabriqué à partir d’hydrocarbures dans la plupart des cas.

5% de l’objectif européen

En ce sens, les 500.000 tonnes annuelles visées par TotalEnergies sont significatives. Elles représenteraient 5% de l’objectif de l’Union européenne, qui cible une production de 10 millions de tonnes d’hydrogène vert à horizon 2030. Air Liquide est le premier acteur du secteur à en profiter. Le géant des gaz industriels a en effet annoncé conjointement avec le pétrolier la signature d’un accord prévoyant la livraison de 10.000 tonnes d’hydrogène vert par an à partir du deuxième semestre 2026. Il sera produit grâce à l’électrolyseur Normand’hy d’Air Liquide, lui-même alimenté par l’électricité verte de TotalEnergies.

D’autres sociétés de taille plus modeste pourraient profiter de l’appel d’air créé par la société dirigée par Patrick Pouyanné. De quoi, peut-être, redonner un peu de baume au cœur aux actionnaires qui ont misé sur les quelques spécialistes du secteur cotés à Paris et qui font pour le moment face à une certaine défiance des investisseurs. La start-up Lhyfe, qui a rejoint la Bourse parisienne en mai 2022, recule de 26% depuis le début de l’année. Sur la même période, HRS abandonne 14%, Hydrogène de France recule de 25% et Mcphy Energy plonge de 50%.

