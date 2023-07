Thales emploie les grands moyens dans la cybersécurité civile

Thales n’a pas hésité pas à délier largement sa bourse pour se renforcer dans l’univers de la cybersécurité. Le groupe a racheté pour 3,6 milliards de dollars (3,25 milliards d’euros) la société américaine de cybersécurité Imperva au fonds Thoma Bravo, déboursant ainsi une somme record depuis son rachat de Gemalto en 2019. Cette acquisition portera à 2,4 milliards d’euros par an son chiffre d’affaires dans la cybersécurité. Imperva apporte dans son escarcelle 500 millions de dollars de chiffre d’affaires et 1.400 salariés.

Le groupe tricolore de technologies et de défense ambitionne de créer un «leader mondial» du secteur, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Pour cela, il compte regrouper toutes ses activités cyber au sein de sa division DIS (identité et sécurité numérique), constituée en majorité de l’ex-Gemalto.

Thales a déjà réalisé plusieurs belles «prises» dans l’univers de la cybersécurité, montrant son ambition de conforter son portefeuille. Au mois de juin, il a racheté une petite entreprise de cybersécurité australienne, Tesserent, qu’il a valorisée un peu plus de 100 millions d’euros, en proposant 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire. Il met ainsi un pied en Australie, ayant accès à des grands comptes et au gouvernement australien.

L’an dernier, Thales avait déjà mis la main sur trois sociétés européennes de cybersécurité : il avait déboursé 120 millions d’euros pour l’espagnole S21sec et la luxembourgeoise Excellium toutes deux spécialisées dans le conseil cyber, puis 100 millions d’euros pour la néerlandaise OneWelcome, spécialisée dans la vérification d’identité.

Le groupe a surtout lorgné, comme Orange et Airbus, un joyau français de taille : Eviden, qui regroupe les actifs les plus convoités de la société informatique Atos, notamment dans la cybersécurité.

Peu d’acquisitions

Cette grosse opération de Thales à plusieurs milliards d’euros est officialisée dans un contexte où les entreprises de cybersécurité européennes font l’objet de toutes les convoitises des investisseurs, avec, pour les fonds, l’objectif de réaliser une belle plus-value au bout de 3 à 5 ans.

Mais une telle opération reste l’exception. «Elle fait sens pour Thales, qui est présent dans les solutions de chiffrement, et monte dans les couches techniques et dans la gestion applicative. Mais cette année, on voit surtout des opérations financières d’investissements, plus que des build-up industriels», précise à L’Agefi Gérôme Billois, partner cybersécurité et confiance numérique à l’institut Wavestone. «Même si le secteur cyber reste attrayant pour les investisseurs, avec beaucoup de levées de fonds, de plus de 340 millions d’euros sur cette dernière année pour les start-up cyber françaises», poursuit-il. L’Hexagone bénéficie aussi d’une vitrine, avec un campus dédié, le Campus Cyber, dans le quartier de La Défense, près de Paris.

Le secteur est promis à une croissance certaine, les cyberattaques étant devenues la principale préoccupation des dirigeants d’entreprises. En début d’année, 65% des entreprises disaient prévoir d’augmenter leurs dépenses cyber en 2023, selon une étude d’Enterprise Strategy Group (ESG). Même avec un budget contraint, les sociétés de tous types maintiennent leurs investissements cyber.

Preuve que les jeunes fleurons cyber européens intéressent les investisseurs américains, Carlyle s’est doté d’un fonds dédié, Carlyle Europe Technology Partners (CETP), et est entré en négociations exclusives avec la start-up française Pr0ph3cy (bientôt renommée «NeverHack»), spécialisée dans les conseils et services en cybersécurité. Mais ce sera un simple investissement, de 100 millions d’euros, pour devenir son actionnaire majoritaire. Carlyle affiche toutefois une longue liste de rachats dans ce domaine : ManTech, Coalfire, NetMotion, ITRS, Hack The Box… En début d’année, c’est l’investisseur américain Thoma Bravo qui annonçait l’ouverture de son premier bureau européen, au Royaume-Uni.

S’y ajoutent une poignée d’opérations dans des start-up cyber européennes. Début février, la société californienne Radiant Logic acquérait la start-up tricolore Brainwave, spécialisée dans la gestion et l’analyse des identités. Une réponse à la demande croissante des entreprises «pour des solutions de cybersécurité, de gouvernance et de conformité (…) face aux menaces de sécurité en constante évolution», déclarait alors le PDG de Radiant Logic Joe Sander. Au mois de mars, Mastercard a racheté la société suédoise de cybersécurité Baffin Bay pour augmenter ses protections basées sur le cloud. Et en mai dernier, l’éditeur français de logiciels de cybersécurité Wallix officialisait le rachat de son compatriote Kleverware, afin d’enrichir son offre. Les opérations dans le secteur ne font certainement que commencer.