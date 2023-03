Technicolor Creative Studios remanie sa gouvernance après de nouveaux déboires

Technicolor Creative Studios (TCS) peine à tracer sa route en tant que société indépendante. Moins de cinq moins après avoir été scindée de Technicolor renommé Vantiva, la société spécialisée dans les effets visuels a annoncé mardi plusieurs changements dans son équipe dirigeante en vue d’accélérer son redressement. Après avoir été nommée fin novembre senior advisor du groupe, Caroline Parot, ancienne directrice générale d’Europcar, devient avec effet immédiat directrice générale par intérim à la place de Christian Roberton, nommé directeur général adjoint, qui se consacrera à la gestion des clients.

Simon Presswell est nommé directeur des opérations et Hughes de Nicolay, ancien directeur financier de SNCF Réseau, prend la direction financière par intérim de TCS à la place de Laurent Carozzi. Par ailleurs, Angelo Gordon, le deuxième plus grand actionnaire du groupe, devient censeur au conseil d’administration, tandis que Guillaume Maucomble a été désigné comme administrateur représentant des salariés. Ces changements interviennent dans un contexte de forte détérioration des perspectives opérationnelles de l’entreprise.

«Les bénéfices des actions déployées depuis le quatrième trimestre 2022 ne devant se matérialiser que progressivement au cours de cette année, les résultats 2022 et 2023 seront encore affectés par les coûts additionnels engagés et restant à engager pour certains projets clients», relève TCS. Le groupe prévoit désormais un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté d’environ 20 millions d’euros pour l’exercice 2022, après avoir déjà révisé à la baisse ses attentes dans une fourchette comprise entre 45 millions et 65 millions en novembre dernier. Pour l’exercice en cours, l’Ebitda devrait ressortir en dessous de ses attentes antérieures, à savoir un Ebitda stable ou en légère progression d’un an sur l’autre. TCS anticipe néanmoins «un fort rebond en 2024 avant un retour à une rentabilité normalisée en 2025».

Il reste à savoir si le groupepourra recueillir les fruits des nouvelles mesures mises en œuvre. S’il fait état de «discussions constructives» avec ses principaux créanciers et certains actionnaires en vue de finaliser celles-ci «dans les prochaines semaines» pour engager la restructuration de son bilan, il rappelle qu’il sera confronté à des besoins de liquidité «à partir du deuxième trimestre 2023». Introduite en Bourseà 1,95 euro le 26 septembre dernier, l’action a terminé la séance de mardi en repli de 6,4% à 0,24 euro sur Euronext Paris.