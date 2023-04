TABLE RONDE : « Les cibles d’inflation des banques centrales restent crédibles »

Retrouvez ici l’intégralité de la Table ronde

L’AGEFI - Inflation durable ou temporaire : deux camps s’opposent. Auquel vous ralliez-vous ?

Nathalie BENATIA, macroéconomiste, BNP Paribas Asset Management - Pour prévoir l’inflation, un économiste regarde les cours des matières premières et le marché des biens ; on bloque les services à leur tendance antérieure. Dans le cas présent, cette analyse est fausse car l’originalité est bien la hausse du prix des services liée au Covid. Une demande qui repart très fortement, les goulets d’étranglement qui y sont liés et les effets sur les matières premières : ces phénomènes transitoires arrivent tous au même moment. Nous les analysons sur l’inflation comme des conséquences du Covid-19 (fermetures, déconfinement, puis accélération). Nous avons plutôt le sentiment que les cibles d’inflation des banques centrales restent crédibles. Du côté des facteurs durables, c’est un peu plus compliqué.

Kevin THOZET, membre du comité d’investissement, Carmignac - Le phénomène de remontée des prix lié à une demande très forte post-réouverture est indéniable. C’est une dimension cyclique. Par exemple, on anticipe une forte chute des prix sur les contrats futurs du gaz dans les trimestres à venir. Il y a un effet de saisonnalité mais c’est essentiellement lié à la demande, en tout cas pour l’énergie. Il y a aussi un phénomène lié au sous-investissement sur les énergies fossiles, lié à la transition énergétique. Nous avons donc bien un phénomène transitoire et cyclique. Mais dans le même temps, d’autres phénomènes sont plus persistants.

Deux d’entre eux apparaissent surtout aux Etats-Unis. Le premier est lié aux salaires. Il y a un peu moins de 8 millions de chômeurs mais un peu plus de 10 millions d’emplois à pourvoir. Cela illustre des tensions sur le marché du travail. De même, 4 millions d’employés démissionnent chaque mois. Et ces phénomènes tendent à être corrélés positivement avec une hausse des salaires, elle-même liée positivement à la hausse des prix. Un second phénomène tend également à signaler une inflation plus durable : la hausse des prix de l’immobilier. Donc nous avons actuellement des niveaux particulièrement élevés : 6 % sur un glissement annuel. Cela peut encore continuer quelques mois. On anticipe une décélération progressive dans le courant de 2022. Mais nous resterons à des niveaux d’inflation élevés et bien au-delà de la cible des banquiers centraux. Les marchés obligataires anticipent qu’en octobre 2022, l’inflation sera encore entre 3,5 % et 4 % aux Etats-Unis.

Nathalie BENATIA - On sait bien que la poursuite de la progression des salaires peut causer une spirale inflationniste. Mais outre-Atlantique, cela brasse différents éléments dans l’échelle salariale (bas salaires, salaires hauts, etc.). Nous constatons une accélération des bas salaires. Il n’est pas certain que l’on ait une diffusion à toute la population active. L’objection que l’on pourrait apporter au fait que le marché du travail est tendu aux Etats-Unis, c’est tout de même un taux de participation beaucoup plus bas qu’auparavant. Si celui-ci augmente, cela signifiera que le marché du travail n’est pas si tendu que cela ; s’il reste aussi bas, d’autres phénomènes entreront en ligne de compte.

Kevin THOZET - C’est renforcé par des phénomènes d’épargne excédentaire très élevée. Si vous disposez de l’équivalent d’un an de salaire, vous pouvez prendre le temps. Cela joue aussi potentiellement en faveur d’une hausse des salaires. Le pouvoir de négociation est peut-être davantage du côté de l’employé américain que de l’employeur.

Jonathan BALTORA, responsable de la gestion inflation, Axa Investment Managers - Comme aujourd’hui, le taux de participation avait beaucoup baissé et peiné à rebondir après la récession de 2008. C’est peut-être aussi actuellement le signe du vieillissement de l’économie, avec des individus qui sortent du marché du travail. L’inflation actuelle est par ailleurs tirée par les prix des matières premières, comme en 2011 et 2016. Mais d’autres phénomènes sont observables, liés à la crise du Covid, au prix des voitures ou de l’énergie et de produits constitués de semi-conducteurs.

A ce jour, les prévisions d’inflation à court terme aux Etats-Unis continuent d’être révisées à la hausse. Un pic est envisagé pour début 2022 au-dessus de 7 %, alors que les économistes pensent que la normalisation se déroulera dans la seconde moitié de 2022. Cependant, contrairement à 2016 et 2011, on observe un glissement vers le haut de la part des ménages dans les études à trois-cinq ans. C’est la même chose du côté des entreprises. Les anticipations de prix de vente, qui restaient à 2 %, passent à plus de 3 % aujourd’hui. Ce premier signe, qui diffère de ce que l’on a connu auparavant, représente une première alerte pour les banquiers centraux. Et se traduit sur le marché des Treasury inflation-protected securities (TIPS, titres du Trésor indexés sur l’inflation) américains à 5 ans.

Les anticipations d’inflation sur des maturités plus longues restent plus proches des cibles des banques centrales, recréant une prime. Néanmoins, le message des économistes et des marchés est assez clair : l’inflation devrait être transitoire mais les risques sont à la hausse. Au début de l’année, le pic d’inflation en zone euro était attendu à 1,5 % ; or il devrait être supérieur à 4 %, probablement à 4,5 %. Outre-Atlantique, le pic d’inflation était attendu à 3,5 % au mois de juin 2021. Nous sommes en novembre et le pic est probablement devant nous, au-dessus de 7 % attendus début 2022. Cet aspect plus durable fait peser des risques sur la crédibilité des banques centrales.

Mabrouk CHETOUANE, responsable de la recherche et de la stratégie, BFT Investment Managers - Par ailleurs, l’inflation est de plus en plus le fait des composantes non volatiles, c’est-à-dire les services et les biens manufacturés : c’est révélateur d’un accroissement de la volatilité du cycle économique. Sa composante logement, par exemple, et d’autres liées au déconfinement progressif de l’économie américaine vont continuer de progresser dans les prochains mois. L’indice Used Cars and Trucks devrait soutenir l’inflation en fin d’année. On risque donc d’avoir une progression des salaires qui, exprimée en termes réels, s’inscrit en territoire négatif. Des salaires réels qui baissent impliquent une pression baissière sur le principal moteur de la croissance américaine, à savoir la consommation des ménages. Si ce processus se poursuit, le pouvoir de négociation des salariés va croître. Par conséquent, nous ne sommes pas à l’abri de voir émerger une boucle prix-salaires.

Si l’inflation continue de progresser sur les rythmes constatés, on risque d’avoir une croissance moins élevée l’an prochain que celle escomptée et, in fine, cela pourrait contraindre la Réserve fédérale à différer son action ou bien à ne pas agir autant qu’elle le souhaiterait. Finalement, toute la réflexion consiste à savoir si la Fed aura la latitude nécessaire pour agir l’an prochain.

On a là une espèce de schisme, une dichotomie entre la vision de marché – on a deux hausses de taux anticipées pour l’an prochain, la Fed n’en anticipant qu’une seule dans les dots – et cette crainte sur la croissance économique américaine qui se matérialise sur les taux longs qui ne montent pas alors même que l’on assiste à un pic d’inflation, que l’on bat de nouveaux records. Je pense que c’est la question la plus intéressante : comment réconcilier tout cela avec une inflation, une croissance qui reste malgré tout élevée malgré le trou d’air du troisième trimestre aux Etats-Unis et des taux d’intérêt qui demeurent quant à eux parfaitement atones, notamment sur la partie longue ?

Les gouverneurs des principales banques centrales sont de plus embarrassés par la thématique inflationniste dans un contexte où les difficultés d’approvisionnement ne vont pas se résorber puisque certains pays producteurs des puces électroniques, à l’origine des goulots d’étranglement, sont de nouveau confrontés à une reprise de la pandémie, notamment la Corée du Sud.

L’AGEFI - Les banques centrales sont hésitantes…

Nathalie BENATIA - Oui, tout est perturbant en ce moment. Alors qu’il y a quelques mois, les banquiers centraux n’avaient que le mot « temporaire » à la bouche, ils commencent à reconnaître que l’inflation mettra plus de temps que prévu à refluer. Même si nous pensons qu’elles vont rester crédibles, il y a des risques d’erreurs de politique monétaire et paradoxalement, dans un sens comme dans l’autre.

Jonathan BALTORA - L’environnement d’inflation basse et très peu volatile que nous avons connu jusqu’à 2020 venait d’une période que les économistes avaient appelée la « grande modération » : peu de volatilité dans les cycles économiques, moins de croissance, mais un peu plus durable. Avec les confinements puis les réouvertures, on a plus de volatilité sur la croissance et donc sur l’inflation. Cela pourrait nous ramener à une période pré-mondialisation, avec des régimes beaucoup plus volatils sur la croissance et l’inflation.

L’AGEFI - Qu’en est-il dans les pays émergents ?

Clémence ROISSARD, analyste crédit, Ivo Capital Partners - Les émergents sont généralement plus vulnérables aux chocs alimentaires, la population y consacrant encore une proportion élevée de leurs revenus. L’inflation augmente plus vite et plus tôt que dans les pays développés. A ce stade, la réponse des banques centrales a été beaucoup plus précoce que celles de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE), globalement rassurante. Le Covid a eu un effet déflationniste très fort l’an passé et les banques centrales émergentes avaient, à cette occasion, très fortement baissé leur taux. Cela leur a permis de pouvoir réagir plus librement quand le cycle s’est retourné cette année.

En Amérique latine, le Brésil a déjà augmenté six fois son taux directeur ; le Mexique a fait de même à plusieurs reprises. En Europe, la Russie a également remonté ses taux.

Nous avons à peu près la même vue que vous sur le caractère transitoire de l’inflation dans les émergents : nous anticipons une poursuite de l’inflation, au moins sur l’année 2022. Nous nous attendons à ce que les banques centrales des pays émergents maintiennent des taux directeurs élevés, car on sait bien que des taux réels négatifs, pour les pays émergents, ont des conséquences négatives sur les balances courantes et sur la dette locale.

Nous avons aussi des contre-exemples quant à la crédibilité des banques centrales. En Turquie, malgré l’inflation très importante, la banque centrale a baissé son taux directeur de 200 points de base au mois d’octobre, ce qui a été mal reçu par les marchés, a pesé sur les obligations – souveraines et d’entreprises – et engendré une dépréciation de la monnaie locale.

Les pays émergents font aussi face à une difficulté supplémentaire : la protection de leurs devises locales. Il leur faut montrer de la réactivité et de l’orthodoxie pour ne pas perdre la confiance des marchés. Augmenter les taux directeurs pour lutter contre l’inflation locale, préserver sa devise locale sans « tuer » le crédit et la reprise de la croissance domestique, ce n’est pas simple.

Cela étant dit, il manque un sujet et pas des moindres : la Chine qui, elle, est à l’aube d’un assouplissement monétaire. Là-bas, le ralentissement économique local inquiète bien plus que les pressions inflationnistes mondiales.

Kevin THOZET - La question est de savoir pourquoi les banques centrales remontent leurs taux directeurs. Est-ce pour de bonnes raisons ou de moins bonnes raisons ? C’est-à-dire pour répondre à une hausse des prix des loyers, de l’immobilier, des salaires ou est-ce parce que les anticipations d’inflation deviennent hors de contrôle ? L’exemple de la Turquie est très bon. Si les anticipations d’inflation deviennent hors de contrôle, si les courbes d’inflation s’inversent, c’est-à-dire que les anticipations d’inflation à long terme continuent d’accélérer alors même que les taux directeurs sont relevés, alors il faut que le banquier central agisse très fort et très vite pour neutraliser ces anticipations. Et cela peut vraiment poser des problèmes car cela tend à faire très mal à la croissance économique.

L’AGEFI - Peut-on parler d’erreur de politique monétaire ?

Jonathan BALTORA - En fait, il y a deux risques d’erreur de politique monétaire : celle qui reviendrait à monter les taux de manière prématurée et casser la reprise économique, et le risque que les politiques monétaires ne bougent pas du fait d’une inflation jugée transitoire, mais qui serait finalement plus élevée et durable qu’attendu.

Mabrouk CHETOUANE - Les ménages souffrent ; les entreprises aussi car elles rognent sur leur marge, ce qui se traduit par des bénéfices moindres, et donc des marchés actions qui commencent à être perturbés. On sait que les banques centrales sont tout de même assez sensibles à la volatilité des marchés d’actifs risqués. Si les entreprises ne rognent pas sur leur marge, on continue dans la spirale inflationniste avec des augmentations de prix qu’elles passent pour justement préserver leur marge. C’est extrêmement compliqué pour les banques centrales, d’autant plus que les prix de production continuent de monter de manière affolante. Cela n’endommage pas encore les marges des entreprises car on a la croissance qui permet de préserver cet équilibre entre bénéfices, marge, etc. Toutefois, si la croissance commençait à ralentir pour une raison endogène (ralentissement de la demande) ou exogène (virus qui continuerait de perturber l’économie), les entreprises vont devoir se poser la question : préserver leurs marges ou diffuser le phénomène dans les prix.

On en saura davantage après la crise. Toute la question est de savoir si cette crise, qui est un choc d’ordre macroéconomique exceptionnel de par sa violence, aura un impact sur le potentiel. Concernant la pente, qui était déjà beaucoup plus faible que ce que l’on observait avant la crise de 2008, aura-t-on un impact négatif ? Si oui, le taux d’intérêt d’équilibre sera plus bas. Sinon, le taux d’intérêt d’équilibre devrait être le même, ou en tout cas relativement proche, de ce qu’il y a eu par le passé. Malheureusement, nous ne pourrons répondre à cette question qu’une fois que les grandes économies auront retrouvé leur sentier de croissance régulier. Et cela donnera le taux cible vers lequel la Fed devrait converger.

Nathalie BENATIA - A l’été 2020, la Fed pensait que le nouveau cap de politique monétaire, le ciblage flexible de l’inflation moyenne, étaient de bonnes idées. Nous nous apercevons d’abord qu’ils n’en font pas grand-chose et nous nous demandons même si, au sein de la Fed, ils sont tous d’accord sur l’interprétation que l’on doit en faire. C’est ce que montrent plusieurs discours de Richard Clarida (vice-président de la Réserve fédérale américaine, NDLR).

En termes de politique monétaire effective, on s’aperçoit que la Fed a beaucoup de difficultés à faire vraiment refluer l’inflation sans faire basculer l’économie en récession. C’est ce risque qu’ils ont très certainement en tête. Piloter un atterrissage en douceur : tout le monde serait ravi. Quant à savoir si cela sera possible, c’est vraiment la question.

Clémence ROISSARD - En termes de conséquences négatives sur les marchés, l’aspect communication est important. Celle de la Fed depuis le début de la crise a tout de même été assez bonne et intégrée par les marchés. Quand la Fed a annoncé qu’elle allait progressivement réduire son programme de rachat d’actifs, le rendement 10 ans américain n’a finalement pas tellement augmenté, contrairement à 2013. C’est que va encore faire la Fed pour ne pas provoquer de choc brutal. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que les banques centrales des émergents ont réagi assez tôt cette année en anticipant la hausse des taux américains, ce qui est plutôt positif. Elles ont majoritairement fait preuve d’orthodoxie avant que la hausse des taux américains ne puisse entraîner des conséquences négatives sur les économies locales.

L’AGEFI - En zone euro et au Royaume-Uni, les marchés et les banques centrales ont du mal à être sur la même longueur d’onde. Pourquoi ?

Mabrouk CHETOUANE - Les enquêtes conduites auprès des ménages et des entreprises en zone euro tendent à montrer que l’inflation perçue augmente. Christine Lagarde a été contrainte de clarifier la notion « d’inflation temporaire » ; il est assez rare de voir un gouverneur de banque centrale consacrer toute une conférence de presse à un seul sujet. Cette communication a permis de gagner du temps pour gérer la question de la transition des programmes de rachat.

S’agissant de la BCE, la problématique est sensiblement la même que pour la Fed, à ceci près qu’ils doivent communiquer sur la manière de gérer la normalisation de la partie non conventionnelle avant de gérer la dimension conventionnelle. La Fed a déjà commencé avec son tapering (réduction progressive, NDLR) et l’idée qu’il y aura une normalisation de la partie taux d’intérêt en 2022. La BCE n’y est pas encore. Les marchés ont en quelque sorte surréagi, attendant la hausse de ses taux. Je ne vois pas où Christine Lagarde avait pu laisser entendre une normalisation de sa politique monétaire. L’une des missions de la BCE est d’éviter la fragmentation de la zone euro. Comment dès lors gérer, pour la Grèce par exemple, une continuité, une transition lisse avec le PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, programme d’achats d’urgence d’actifs par les banques centrales nationales, NDLR) ? Le rendez-vous de décembre sera déterminant.

Kevin THOZET - La Fed a été brillante dans la communication de la séquence de fin de politique monétaire extrêmement accommodante. Quant à la BCE, on l’a vu entre fin octobre et début novembre, elle est dans une situation très délicate. En effet, lorsque ses annonces sont jugées insuffisamment accommodantes par le marché, les taux d’intérêt courts explosent à la hausse. Pourtant, elle maintient un discours extrêmement clair depuis deux mois, indiquant qu’elle n’a pas l’intention de monter les taux. Par ailleurs, on voit les taux d’intérêt réels commencer à monter. La Fed a réussi sa transition.

En zone euro, la séquence est moins claire. Il y a deux programmes d’achats d’actifs et on nous dit que les hausses de taux interviendront bien après qu’un des deux programmes soit arrêté (l’Asset Purchase Programme), on peut estimer que cela se fera environ un an après la fin du programme. Mais il y a un deuxième programme d’achat d’actifs qui a été mis en place de façon exceptionnelle en réponse à la pandémie (PEPP). Et rien ne nous est indiqué sur la séquence qui suivra l’arrêt de celui-là. Et cela peut venir entretenir potentiellement peu plus de volatilité avec un marché qui vient tester la fonction de réaction de la BCE.

Si on continue avec les pays développés, il y a ce que fait la Banque d’Angleterre (BoE), ce qui pose potentiellement encore plus de questions !

L’AGEFI - Y a-t-il un sujet pour la Banque d’Angleterre ?

Kevin THOZET - C’est extrêmement intéressant d’analyser ce qui s’y passe. Parce que la forward guidance [guidage prospectif] a largement changé par rapport à ce à quoi nous avons été habitués. La Banque d’Angleterre nous dit que les taux de dépôt seront dans un premier temps augmentés jusqu’à 0,50%, puis qu’elle va s’attaquer à son bilan, et puis que la banque centrale va remonter ses taux directeurs jusqu’à 1 %, et qu’à partir de là elle va possiblement vendre les obligations qui sont à son bilan… Cela change drastiquement la donne par rapport à ce qui a pu se faire historiquement et ce qui se fait ailleurs ! Nous pouvons en discuter mais ces changements sont aussi des outils très utiles dans le cadre d’une gestion de politique monétaire.

C’est très intéressant mais aussi potentiellement perturbant car de fait, chaque réunion de la Banque d’Angleterre est live , c’est-à-dire qu’il peut y avoir une hausse de taux, ou pas, à l’issue de chaque réunion ! Il n’y en a pas eu lors de la dernière (de novembre 2021 ) , et nous avons pu voir la réaction de marché qui s’en est suivi (nous avons vu en réaction une très forte baisse des anticipations de hausse de taux, en Angleterre). Et aujourd’hui, le marché anticipe avec une probabilité très élevée que la prochaine hausse des taux directeurs ait lieu en décembre et la suivante d’ici le mois de février.

Ils devraient donc très vite s’attaquer au bilan. Et de fait, c’est un outil très puissant – comme nous l’avons vu en 2018 aux Etats-Unis. C’est un vrai défi parce que les opérateurs de marché ont une fonction de réaction qui peut être extrême sur le sujet.

Pour revenir à la Banque centrale d’Angleterre : ce phénomène d’anticipation de l’inflation ancrée de plus en plus haute n’arrive ni aux Etats-Unis ni en Europe. Mais il se peut qu’il inquiète le gouverneur de la BoE car cela pourrait s’y produire.

Mabrouk CHETOUANE - Dès que l’on commence à toucher à la taille du bilan – et en gros, on commence à le réduire –, les marchés d’actifs risqués réagissent et ont même tendance à surréagir, 2018 en étant l’exemple parfait.

Personne n’a vu venir la volte-face de la BoE. Cette volte-face a tout de même deux conséquences : une positive et une négative.

La conséquence négative est que l’on connaît depuis un certain temps un regain de tension que l’on mesure à travers l’augmentation de la volatilité implicite des taux. C’est toujours précurseur d’ajustement de marché. On assiste aussi à un aplatissement de la structure par terme de la volatilité implicite des taux, ce qui n’est pas non plus très bon signe.

Le côté positif est que cela me rappelle un peu mes vieux cours de politique monétaire, où l’on disait que les banques centrales avaient finalement un moyen de gérer leur politique monétaire, qui était de surprendre le marché. La BoE, avec ce coup d’éclat, cette volte-face, s’est redonnée toute latitude pour surprendre le marché. Dorénavant, à chaque meeting, on peut avoir une surprise (une hausse ou pas, etc.), et c’est la seule banque centrale d’un grand pays qui est dans cette situation actuellement, c’est-à-dire qu’elle peut piloter les anticipations du marché avec une fonction de réaction quasiment imprévisible.

C’est quelque chose d’assez nouveau et je me demande finalement si la BoE n’a pas été précurseur d’un nouveau mode de pilotage de la politique monétaire qui renvoie à des choses que nous n’avions pas vues depuis très longtemps.

Il y a aussi le canal de la devise. L’inflation britannique est une des plus sensibles aux fluctuations du marché des changes. Quand la Banque d’Angleterre va piloter les anticipations du marché monétaire quant à de potentielles hausses de taux, cela peut aider à renforcer la devise et à diminuer la facture énergétique.

Aujourd’hui, le vrai défi réside dans le choc d’inflation principalement exogène, même s’il l’est de moins en moins. Le durcissement de la politique monétaire pourrait être qualifié d’erreur de politique monétaire.

Peut-être que le fait de jouer sur le taux de change et d’essayer de renforcer un peu sa devise diminue l’impact du choc exogène qui vient des prix des biens importés ainsi que du pétrole.

Nathalie BENATIA - Nous avons rendu hommage à Paul Volcker. Faut-il à présent ressusciter la Bundesbank de la grande époque ? De nombreuses études ont montré depuis que c’était rarement une bonne idée de conduire sa politique monétaire en surprenant les marchés.

Il est vrai que de l’autre côté de l’Atlantique, la Fed peut parfois donner l’impression de « cajoler » un peu trop les marchés, mais le nouveau style de la Banque d’Angleterre est sans doute un peu trop perturbant. Son gouverneur nous a tout de même dit que les débats avaient été serrés, tout comme le vote. Il s’agit peut-être là aussi d’un loupé en matière de décision, et donc de communication par la suite.

Si toutes les banques centrales se mettent à jouer ce jeu, ce sera très compliqué.

L’AGEFI - Pourquoi n’ont-ils pas monté les taux en novembre ? Voyez-vous une hausse des taux prochaine au Royaume-Uni ?

Kevin THOZET- L’aspect imprévisible de la Banque d’Angleterre n’a – pour le moment – pas très bien fonctionné sur l’évolution de la livre. Sans doute voulaient-ils peser sur les anticipations de marché sur le nombre de hausses de taux. Il s’agissait de calmer la pression parce qu’il y avait beaucoup d’anticipations sur les taux de dépôt à 12-18 mois. Sans juger si cela est bien ou pas, une hausse de taux d’intérêt n’est pas le seul outil d’un banquier central. Le fait de s’attaquer au bilan ou même le simple fait de dire que l’on va s’attaquer au bilan peut être un outil de banque centrale. Cela évite justement d’avoir à remonter les taux directeurs, ce qui serait potentiellement beaucoup plus difficile à digérer pour l’économie.

Encore une fois, ce qui se passe en Angleterre est très intéressant car très nouveau.

Jonathan BALTORA - Le coup de chaud connu par les banques centrales en octobre vient du fait qu’avec l’augmentation du nombre de hausses de taux anticipées au Royaume-Uni, en zone euro et aux Etats-Unis, on a vu un mouvement d’aplatissement des courbes de taux souverains. Au moment où l’on voyait les taux 5 ans monter, les taux 30 ans baissaient. Cette configuration est assez rare. En général, il s’agit d’un mouvement de fin de cycle : c’est un peu le drapeau rouge qui signifie que l’on fait une erreur de politique monétaire. La BoE a probablement eu peur de ce signal et a réussi à réancrer un peu les anticipations en temporisant.

Il est vrai que depuis le début du mois de novembre, nous sommes moins dans cet environnement de baisse des taux 30 ans ; ces taux se sont retendus et sont repartis un peu à la hausse. On a probablement évité une situation similaire à celle de fin 2018, où Jerome Powell déclarait que les hausses de taux étaient en « autopilote », et où l’on avait vu un énorme aplatissement de la courbe des taux américains.

La séquence selon laquelle on arrête d’acheter, on monte les taux et on liquide le bilan pourrait être revue. Les courbes de taux sont assez plates faces au choc d’inflation que nous avons. Les banques centrales vont peut-être se dire que les hausses de taux ne sont peut-être pas le bon outil, qu’elles ont acheté énormément d’actifs, qu’elles peuvent peut-être garder leur taux bas et liquider leur bilan.

Kevin THOZET - C’est exactement ce que nous dit la Banque d’Angleterre. Elle communique sur la séquence avec un changement assez radical, assez marquant par rapport à ce qui a été fait par le passé et par rapport à ce qui est communiqué par la Fed et la Banque centrale européenne.

Mabrouk CHETOUANE - Le problème est qu’une banque centrale qui commence à entrer dans l’ajustement de ses taux d’intérêt peut difficilement procéder à des pauses (sauf choc majeur). Procéder à une hausse de taux puis attendre n’a strictement aucun sens. Faire une hausse de taux et wait and see pendant 12 mois, non, autant ne pas la faire ; et c’est ce que l’on appelle une erreur de politique monétaire.

Dès que l’on rentre dans cette dynamique de hausse des taux, on est donc en quelque sorte obligé de continuer… et rappelons à toute fins utiles que la croissance économique et l’inflation resteront élevées en 2022.

Par conséquent, la BoE s’est peut-être dit que ce n’était pas le bon moment de jouer sur les taux. Je rejoins le constat qui est fait : en renversant le séquençage de normalisation de la politique monétaire, on se redonne des marges de manœuvre et on « repentifie » la courbe. Cela est très intéressant car cela résout bon nombre de problèmes, notamment du côté des banques, qui souffrent toujours d’un aplatissement de la courbe.

Il est passionnant de voir que c’est la Banque d’Angleterre, parce que je qualifie de volte-face, qui soulève finalement toutes ces questions : comment faire pour normaliser la politique monétaire ? Alors même que cela était limpide pour nous : d’abord les achats, puis les taux et enfin, le bilan.

L’AGEFI - Ne retrouve-t-on pas cela à la BCE, où Isabel Schnabel maintient que les taux vont rester très bas pendant très longtemps alors que Fabio Panetta disait il y a peu qu’il fallait encore augmenter le quantitative easing (QE), considérant que c’était le seul moyen de pousser vraiment la reprise avec les effets négatifs que sont l’inflation, etc. ? C’était avant l’été.

Mabrouk CHETOUANE - Je ne crois pas à l’inflation d’origine monétaire. Le QE pourrait engendrer plus d’inflation à la seule condition que les Etats se mettent à dépenser. Ils y vont de manière parcimonieuse en Europe. Disons que par rapport aux Etats-Unis, on y va encore relativement doucement.

Faire du QE sans pour autant avoir un soutien budgétaire substantiel, on peut mettre de l’environnement, du NextGen, du 2.0, etc., on a vu que cela n’engendrait pas de tensions inflationnistes. Mettre en avant du QE, à mon sens, aura juste pour effet une inflation du prix des actifs. C’est effectivement ce que l’on a vu par le passé.

Les vieux démons de la fragmentation de la zone euro reviennent.

Kevin THOZET - Concernant la Grèce ou l’Italie, cela permet aussi d’appuyer sur les primes de risques. Les taux réels négatifs sont encore plus vrais pour les pays d’Europe du Nord que pour ceux d’Europe du Sud.

Jonathan BALTORA - Si la BoE et la Fed peuvent prioriser une normalisation par le bilan avant de commencer à être agressives sur la politique de taux, la BCE se retrouverait un peu dans un piège par rapport à la périphérie de la zone euro. Elle a sans doute envie de normaliser. Les gouverneurs d’Europe du Nord mettent probablement la pression sur ce point mais chaque fois qu’elle essaie de faire un pas dans ce sens, on voit bien que les spreads souverains ont tendance à s’écarter.

L’AGEFI - 2022 se profile : en tant qu’investisseur, que fait-on ?

Kevin THOZET - Les marchés actions sont au plus haut justement parce qu’on a des banquiers centraux très patients, qui tiennent des parties de courbes des taux. On peut appeler cela de la manipulation ou de l’administration des marchés obligataires mais c’est ce qui se passe actuellement. Et avec une inflation qui reste à un niveau élevé. Cela veut dire des taux réels très bas. Ai-je envie d’être acheteur d’une obligation française ou allemande avec des taux nominaux au plancher et des taux réels très négatifs ? Je n’en suis pas convaincu. La seule alternative peut être la patience ou alors de chercher où on peut avoir des rendements réels positifs. Et on en trouve au sein de certains indices de crédit, où plutôt auprès de certains émetteurs et sur les marchés d’actions. Mais cet environnement porte la performance de ces actifs dits risqués.

Clémence ROISSARD - Du côté des obligations émergentes, il faut bien distinguer les obligations libellées en devises locales de celles émises en devises dures (dollarset euros). La hausse des taux américains, couplée à une inflation locale, peut représenter un risque pour les devises locales. Même si celles-ci semblent pour beaucoup sous-évaluées, ce n’est pas la configuration idéale. Il convient donc de privilégier les obligations en devises dures. Ensuite, à choisir entre les obligations d’entreprises et les obligations souveraines, nous voyons nettement plus d’attractivité sur les obligations d’entreprises. Cela est vrai de manière structurelle, notamment pour des raisons simplement techniques. En effet, les obligations d’entreprises sont influencées par le code postal du siège de l’entreprise, c’est une bonne manière d’avoir le rendement du souverain sans en prendre le risque. Par ailleurs, les entreprises émergentes, même notées high yield, ont atteint un niveau d’endettement post-Covid spectaculairement faible, ce qui donne une asymétrie entre la qualité de crédit et le niveau de rendement élevé très intéressant, en relatif par rapport aux autres classes d’actifs mais aussi en historique.

Dans notre portefeuille, nous avons décidé d’avoir une duration courte pour nous protéger de ce risque de hausse de taux, mais aussi pour avoir des opportunités de réinvestissement en 2022.

Sur le plan sectoriel, compte tenu des incertitudes sur les devises locales, nous favorisons les sociétés exportatrices et les sociétés « dollarisées ». Lorsque nous nous écartons de cette thèse, nous vérifions que l’éventuel décalage entre revenus en monnaie locale et dette en devise dure soit gérable même en cas de dévaluation.

Kevin THOZET - On peut également évoquer la demande forte. Concernant les matières premières, certains émetteurs en bénéficient aussi. Le prix élevé des matières premières ne concerne pas exclusivement les énergies fossiles ; il peut s’agir de métaux très (ou de plus en plus) utilisés pour contribuer à la transition énergétique. Si ces prix-là restent sur des niveaux élevés, même si une inflation se maintient, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les obligations émises par des sociétés qui opèrent dans ces secteurs d’activité.

Clémence ROISSARD - Le niveau d’endettement des entreprises émergentes a énormément baissé. Cela permet d’avoir des émetteurs avec un « coussin » de sécurité confortable, même en cas de ralentissement de l’économie mondiale. C’est aussi un élément positif face aux problématiques de ralentissement des bénéfices par action qui pèsent sur le marché actions.

Kevin THOZET - L’autre question est : comment fait-on pour bien traverser une période de volatilité, une déception sur la croissance ? En effet, il est clair, d’après nos échanges aujourd’hui, que l’on peut se demander si l’actif refuge traditionnel que représentent les obligations bien notées avec des sensibilités aux taux élevées constitue le meilleur outil de protection dans un contexte de craintes inflationniste. Le mécanisme de vases communicants entre actions et obligations qui a tant réussi à la gestion passive 60/40 continue-t-il de se vérifier ? Comment réagit la partie la plus défensive de ce type de portefeuille dans ce contexte ? Offre-t-elle vraiment une protection ?

C’est toute la subtilité de nos métiers dans le cadre de la gestion de portefeuilles multi-classes d’actifs. Il convient de trouver d’autres outils/instruments de gestion pour traverser une période adverse au risque.

Jonathan BALTORA - Le constat est simple : il n’y a quasiment aucune classe d’actifs, à part le high yield et les marchés émergents en devises dures, qui offrira un rendement supérieur à l’inflation. Je gère des obligations indexées sur l’inflation, et je pense qu’il faut continuer à être exposé à cette classe d’actifs.

Tant que l’inflation ne surprend pas à la baisse, il ne faut pas sous-estimer le risque d’inflation. Depuis un an, l’inflation est bien plus durable et élevée qu’attendu.

Il s’agit donc de conserver une exposition aux obligations indexées sur l’inflation, en particulier via les maturités courtes, pour réduire l’exposition au taux d’intérêt ; et de combiner cela avec une exposition spread à travers potentiellement du crédit, du high yield, des marchés émergents. Je pense que c’est une bonne combinaison.

Le risque d’une telle exposition est un retour de la déflation et encore, je pense que nous en sommes loin. Si cela se produisait, ce que nous captons en termes de prime de rendement sur les émergents et le high yield permettrait de compenser les effets négatifs sur l’inflation. Je trouve donc cette approche assez équilibrée.

Même si les taux sont bas, il est vrai que c’est assez coûteux d’être sous-pondéré sur la duration pendant trop longtemps. Il faut donc bien faire attention au taux de rendement de son portefeuille. Rester en cash dans l’environnement actuel est probablement la pire erreur à faire.

Kevin THOZET - Cela dépend des portefeuilles, mais on peut le faire avec le marché des changes. Le dollar est un bon outil de construction de portefeuille, un bon actif refuge si l’on a vraiment de mauvaises surprises. Par ailleurs, la dynamique de remontée des taux se matérialisera vraisemblablement aux Etats-Unis avant de se matérialiser dans la zone euro, ce qui tend à favoriser le dollar.

Mabrouk CHETOUANE - Le dollar est peut-être un actif un peu volatil. En Europe, le coût d’opportunité de détenir du cash est beaucoup trop élevé. La solution la moins mauvaise de toutes est évidemment d’aller à la limite sur de l’IG (investment grade). Cela paie un peu plus mais on sait que l’on est en zéro moins. De toutes les manières, l’IG européen est protégé par la Banque centrale européenne, en tout cas sur la partie non financière.

Je me dis que le fait de déplacer tout ce cash vers des solutions de trésorerie courtes investies sur de l’IG peut être une solution.

Kevin THOZET - Mais on reste en taux réel négatif. Je ne partage pas forcément l’avis sur le cash. Notre travail consiste aussi à construire des portefeuilles. On pouvait par le passé détenir des actions et des obligations ; mais aujourd’hui, en combinant des actions et du cash, on a quand même des moteurs de performance et un profil de risque plus cohérent.

Jonathan BALTORA - Le cash en dollars n’est pas la même chose que le cash en euros.

De bons dollars à la veille d’une normalisation de la politique monétaire de la Fed, c’est quelque chose qui se défend correctement.

Propos recueillis par Alexandre Garabedian et Sylvie Guyony le 17 novembre 2021