Stellantis s’offre un millésime inédit, mais se garde de trop promettre

Actionnaires et salariés profiteront bien du feu d’artifices allumé par les profits records de Stellantis en 2022. Le constructeur automobile aux 14 marques compte redistribuer un total de 5,7 milliards d’euros à ses actionnaires en 2023 après avoir dégagé des résultats inédits et supérieurs aux attentes des analystes au cours de l’année écoulée, tirés notamment par une forte demande en Amérique du Nord.

Le groupe né de la fusion entre Groupe PSA et FCA Automobiles a dégagé l’an passé un bénéfice net de 16,78 milliards d’euros, en amélioration de 26% sur un an, tandis que son flux de trésorerie disponible industriel a bondi de 78%, à 10,82 milliards d’euros. Selon FactSet, les analystes prévoyaient un flux de trésorerie disponible industriel de 8,77 milliards d’euros pour 2022.

Fidèle à sa stratégie de privilégier les marges aux volumes, y compris en favorisant en interne ses marques les plus rentables, Stellantis a amplifié l’an passé la croissance de son chiffre d’affaires. Alors que ses facturations ont bondi de 18% par rapport à 2021 à 179,6 milliards d’euros, le résultat opérationnel courant, en hausse de 29%, à 23,32 milliards d’euros, a amplifié la tendance. Ces deux indicateurs sont ressortis l’an passé supérieurs aux anticipations des analystes recensés par FactSet, qui se situaient à 175,6 milliards d’euros pour le chiffre d’affaires et à 21,87 milliards d’euros pour le résultat opérationnel courant. Une double surprise appréciée du marché : l’action a progressé mercredi de 2,2% à 16,22 euros.

La marge opérationnelle courante de l’industriel a atteint 13%, dépassant à la fois le niveau de 11,8% atteint en 2021, celui de 12,5% attendu par les analystes et celui de 12% visé par les dirigeants à horizon 2030.

Par régions, l’Amérique du Nord a atteint une marge opérationnelle de 14,7%, alimentée par Jeep, l’Amérique du Sud une marge de 12,5% et l’Europe une marge de 9,5%. « Il est important de noter que toutes les régions sont en croissance et affichent une rentabilité record », se félicite le groupe dirigé par Carlos Tavares dans un communiqué.

Discours plus prudent pour 2023

Forts de ces résultats supérieurs aux attentes des analystes, les dirigeants du constructeur automobile proposeront lors de la prochaine assemblée générale le versement d’un dividende de 1,34 euro par action, représentant une distribution de 4,2 milliards d’euros contre 3,3 milliards d’euros en 2021. A ce montant s’ajoutera un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant de 1,5 milliard d’euros qui sera achevé d’ici à la fin de cette année.

L’annonce d’un tel programme est une « bonne surprise », selon Oddo BHF qui salue également la performance « robuste » du groupe dans un environnement plus difficile au second semestre.

Les salariés ne sont pas oubliés. Stellantis livre ainsi sa propre contribution au débat français sur le partage de la valeur. « Grâce aux résultats records, nous allons redistribuer plus de 2 milliards d’euros aux salariés de Stellantis à travers le monde via les dispositifs de rémunération variable, individuelle et collective », indique Carlos Tavares dans un communiqué. « C’est 200 millions de plus que l’an dernier et c’est une juste reconnaissance de la contribution de tous les collaborateurs de l’entreprise pour faire gagner Stellantis dans un contexte économique très exigeant. Lorsque l’entreprise se porte bien, tous les employés en bénéficient – c’est l’essence même de notre culture de rémunération à la performance. »

Objectifs 2030 confirmés

Pour 2023, le groupe, qui estime que tous les dysfonctionnements liés à la désorganisation des chaines de valeur, notamment en matière de puces, ne sont pas terminés, choisit en revanche de ne pas trop promettre. Si le groupe prévoit d’afficher une marge opérationnelle courante d’au moins 10%, il se contente à ce stade d’envisager un flux de trésorerie disponible industriel « positif ».

Si les objectifs pour l’année en cours sont « vagues », Stellantis « devrait avoir une occasion intéressante de démontrer à nouveau sa résilience en 2023 », notamment grâce aux synergies attendues en Europe et aux efforts continus du groupe pour abaisser son seuil de rentabilité, ajoute Oddo BHF.

Le constructeur automobile a confirmé les objectifs de son plan stratégique à long terme qui doit lui permettre de doubler ses revenus à l’horizon 2030, à 300 milliards d’euros, grâce notamment à la montée en puissance de ses véhicules électriques, de nouveaux métiers issus du numérique et de ses marques haut de gamme. En 2022, le groupe a écoulé 288.000 véhicules électriques, un chiffre en hausse de 41% sur un an mais qui ne représente qu’environ 5% du total des ventes.