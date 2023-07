Stellantis et Samsung SDI construiront une seconde usine de batteries aux Etats-Unis

Le constructeur automobile Stellantis et Samsung SDI, une filiale du groupe sud-coréen Samsung Electronics, ont annoncé lundi avoir conclu un protocole d’accord pour la construction d’une deuxième usine de production de batteries aux Etats-Unis, dans le cadre de leur coentreprise existante StarPlus Energy.

«L’usine, dont le démarrage est prévu pour 2027, aura une capacité de production annuelle initiale de 34 gigawattheures (GWh)», ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué. «L’emplacement de la nouvelle installation est actuellement à l'étude et des informations plus précises seront communiquées ultérieurement», tandis que «la transaction est soumise à la signature des documents définitifs», ont ajouté Stellantis et Samsung SDI.

Objectif 100% en Europe

Cette gigafactory sera la sixième usine de batteries visant à soutenir le plan d'électrification de la gamme de véhicules de Stellantis, décrit dans son plan stratégique «Dare Forward 2030", qui a été présenté en mars 2022. Selon cette feuille de route, Stellantis prévoit que les modèles électriques représentent 100% de ses ventes de véhicules particuliers en Europe en 2030 et que ce taux atteigne dans le même temps 50% aux Etats-Unis, en incluant les pick-up.

Stellantis et Samsung SDI construisent actuellement une première usine de fabrication de batteries à Kokomo, dans l’Indiana. Cette usine, qui devrait démarrer au premier trimestre 2025, aura une capacité de production annuelle de 33 GWh.