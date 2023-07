Stellantis confirme ses objectifs 2023 après une accélération de ses résultats

Le groupe automobile Stellantis a confirmé mercredi ses perspectives pour 2023, après avoir enregistré une hausse de ses résultats supérieure aux estimations des analystes au premier semestre. Pour l’exercice en cours, Stellantis prévoit toujours d’afficher une marge opérationnelle courante d’au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel «positif».

«Nous sommes bien positionnés pour le reste de l’année 2023 et au-delà", a commenté Carlos Tavares, le directeur général du groupe lors d’une conférence avec des journalistes.

Stellantis a confirmé ses perspectives alors que ses résultats ont rapidement progressé au premier semestre. Sur les six premiers mois de cette année, le groupe a dégagé un bénéfice net de 10,92 milliards d’euros, contre 8 milliards d’euros lors de la même période de 2022.

Marge quasiment stable

Le résultat opérationnel courant s’est établi à 14,13 milliards d’euros au premier semestre, en amélioration de 11% sur un an. La marge correspondante s’est inscrite à 14,4%, contre 14,5% au premier semestre de 2022. Le chiffre d’affaires semestriel de Stellantis a augmenté de 12%, à 98,37 milliards d’euros.

Le constructeur, qui a dévoilé au mois de juillet sa plateforme électrique, a également généré un flux de trésorerie libre industriel de 8,67 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2023, en amélioration de 63% sur un an. Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes prévoyaient des revenus de 96,82 milliards d’euros, un résultat opérationnel courant de 11,36 milliards d’euros et un bénéfice net de 8,37 milliards d’euros pour le premier semestre de Stellantis.