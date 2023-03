Solvay touche des dommages et intérêts d’Edison

Solvay a annoncé lundi avoir été dédommagé à hauteur de 91,6 millions d’euros par l'énergéticien italien Edison, filiale d’EDF, pour de fausses déclarations effectuées lors de la transaction portant sur l’usine italienne de Spinetta Marengo, réalisée en 2002. Le tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le Tribunal fédéral suisse et la cour d’appel de Milan ont reconnu Edison coupable de fausses déclarations en matière d’environnement lors de la vente de ce site au chimiste belge.

Le litige entre les deux parties, qui durait depuis plus de 10 ans, n’est pas totalement clos. L’indemnisation annoncée lundi concerne les coûts, les pertes et les dommages subis par Solvay jusqu'à la fin de l’année 2016. Des procédures d’arbitrage supplémentaires sont en cours concernant les charges subies par Solvay à partir de janvier 2017. Celui-ci «est confiant du bien-fondé de sa demande de compensation supplémentaire significative pour les dommages concernant cette deuxième phase et s’attend à ce que les procédures se terminent en 2024», précise le groupe dans son communiqué.