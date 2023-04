Sodexo opte pour la scission pour remettre la création de valeur au menu

Un peu plus d’un an après sa prise de commandes opérationnelles de Sodexo, Sophie Bellon engage sa première décision stratégique majeure. Le spécialiste de la restauration collective a annoncé mercredi un projet de scission et d’introduction en Bourse de ses activités de titres de services prépayés et de chèques cadeaux.

Sodexo prévoit donc de scinder et d’introduire en Bourse sa division Services Avantages & Récompenses via la distribution d’actions à ses actionnaires courant 2024, a indiqué le groupe. Ces opérations seront réalisées à l’issue des étapes habituelles, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché, a précisé Sodexo.

La holding de la famille Bellon, premier actionnaire de Sodexo avec 42,75% du capital, soutient ce projet et entend conserver un rôle d’actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités, a indiqué le groupe.

«Notre ambition est de créer deux ‘pure players’, les Services sur Site et les Services Avantages & Récompenses, capables d’exécuter leur stratégie respective et de réaliser pleinement leur potentiel sur des marchés en forte croissance», a indiqué la PDG de Sodexo, Sophie Bellon, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. La division Services sur Sites comprend les activités de restauration collective du groupe.

«Très bon timing»

Au terme d’une revue stratégique, Sodexo avait renoncé en mai 2022 à ouvrir le capital de son activité de titres de services prépayés à un investisseur, estimant «qu’elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur».

«La porte du ‘private equity’ [capital-investissement, ndlr] refermée, ce projet de scission était attendu mais il intervient plus tôt que prévu», commente Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marché chez eToro. «Le timing est très bon. La division Services Avantages & Récompenses connaît une belle croissance de ces résultats grâce à la remontée des taux d’intérêt, qui renforce sa rentabilité, et à l’inflation, qui soutient son chiffre d’affaires», ajoute l’analyste.

De son côté, Citi estime que «cette scission a un sens stratégique évident», même si «le principal moteur de la valorisation de Sodexo reste l’amélioration de la performance de la division de Services sur Site qui génère 75% du résultat opérationnel (Ebit) du groupe».

Le précédent Accor-Edenred

Treize ans après la scission d’Accor pour donner à naissance à Edenred et lui offrir une liberté stratégique et boursière, Sodexo s’inspire du même schéma. L’opération avait été couronnée de succès : Edenred pèse aujourd’hui 14 milliards d’euros de capitalisation boursière - contre 7,5 milliards pour Accor - au coude-à-coude avec Sodexo (14,8 milliards).

Cette trajectoire est jugée assez inspirante par les investisseurs pour qu’ils réservent au roi de cantines un véritable menu de fêtes à l’annonce de ses projets : en réaction, le titre Sodexo s’est envolé de 11,3 % à 100,55 euros à la Bourse de Paris, soit la meilleure performance de l’indice SBF 120.

Des résultats semestriels robustes

De fait, c’est bien la solide reprise de la restauration collective, liée à l'érosion du télétravail et au grand retour de l'évènementiel, tout comme la capacité de Sodexo à augmenter ses prix face à l’inflation qui expliquent la solide performance récente du groupe.

Sodexo a relevé mercredi sa prévision de croissance interne, soit à taux de change et périmètre constants, du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours, qui s’achèvera le 31 août 2023. Le groupe anticipe désormais une croissance interne proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% attendue précédemment.

Le groupe a par ailleurs maintenu sa prévision d’une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux de change constants pour l’exercice 2022-2023, contre 5% lors du précédent exercice. Le groupe retrouverait ainsi son niveau d’activité et ses marges pré-Covid.

Au cours du premier semestre clos fin février, Sodexo a réalisé un chiffre d’affaires de 12,1 milliards d’euros, en hausse de 17,8% sur un an en données publiées, conformément au consensus. La croissance interne a atteint 12% sur l’ensemble du semestre, après s'être établie à 12,3% au premier trimestre.

Le résultat d’exploitation a atteint 704 millions d’euros au premier semestre, un montant en hausse de 30,9%. La marge correspondante a ainsi progressé à 5,8%, contre 5,2% au premier semestre 2021-2022. Les analystes d’UBS tablaient sur une marge de 5,3%.