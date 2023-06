Sodexo est en passe de retrouver ses performances pré-Covid

Le groupe de restauration collective Sodexo a publié vendredi une croissance organique de 10,5% au titre du troisième trimestre de son exercice 2022-2023, qui s’achèvera en août prochain, et a affiné ses objectifs pour l’année.

Pour la période allant de mars à mai, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros, en progression de 9,1% en données publiées. La croissance interne, c’est-à-dire hors effets de change et de périmètre, s’est inscrite à 10,5%.

«L’activité sur site au troisième trimestre a continué de croître fortement, et ce malgré une base de comparaison nettement plus élevée. La dynamique commerciale reste bonne, tant en termes de gains de contrats que de fidélisation. La montée en puissance post-Covid s’est poursuivie, portée par davantage de retours dans les bureaux et une augmentation de la fréquentation des événements et du panier moyen», a indiqué la PDG du groupe, Sophie Bellon, citée dans un communiqué.

11% de croissance

Dans le détail, Sodexo a enregistré, à taux de change et périmètre constants, une hausse de ses revenus de 9,9% dans son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une augmentation de 25,5% dans l’activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés et qui s’apprête à être introduite en Bourse sous le nom de «Pluxee».

Sodexo a affiné ses objectifs pour l’exercice entier. Le groupe continue de tabler sur une croissance organique proche de 11% mais vise désormais une marge d’exploitation de 5,5% à taux de change constants, et non plus «proche de 5,5%". Le groupe retrouverait ainsi son niveau d’activité et ses marges pré-Covid.

Pour Pluxee, Sodexo a pour objectifs une croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à 20% et une marge d’exploitation supérieure à 32%, à taux de change constants.

