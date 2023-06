Les sociétés du CAC 40 se préparent à des temps plus difficiles

Confiance. «Les entreprises du CAC 40 disposent d’actifs incorporels (marques, technologies, clientèle) de qualité et d’une structure financière saine», rappelle pour la troisième année consécutive Nicolas Klapisz, associé EY, en préambule du traditionnel «Profil financier du CAC 40» d’EY.

Qui eût cru en début d’année dernière que les résultats records de 2021 seraient battus ? En 2022, le chiffre d’affaires des sociétés du CAC 40 a progressé de 22% à 1.747 milliards d’euros, après une hausse de 21% en 2021. Une performance largement tirée par l’énergie (+55%) et par l’industrie et le BTP (+18%). Fait remarquable, la croissance est principalement organique (+14%), et aucune entreprise n’enregistre un recul de ses ventes. Le chiffre d’affaires reste plus que jamais tiré par l’international, la France ne pesant plus que 22% du total, contre 23% en 2021.

La marge opérationnelle courante atteint un nouveau plus haut à 13,5%, contre 12,6% en 2021. Un niveau bien supérieur à la moyenne pré-crise sanitaire de 9,4% sur 2012-2019. Cette amélioration «atteste de la capacité des entreprises à mieux absorber leurs coûts fixes, et ce, malgré le contexte inflationniste», souligne EY. Mais jusqu’à quand ? D’autant que plus d’un tiers des sociétés du CAC 40 ont déjà enregistré l’an dernier une baisse de leur marge. Le luxe et les cosmétiques restent en tête des secteurs les plus rentables (marge de 26%), avec les TMT (13,9%), loin devant les biens de consommation et la distribution (marge de 7,2%) en queue de classement.

Conséquences de ces bons résultats, le bénéfice net se maintient sur des niveaux records à 143 milliards d’euros (contre 156 milliards en 2021), mais le montant des dividendes versés en 2023 atteint un plus haut de 70 milliards (57 milliards un an plus tôt), pour un taux de distribution de 46%, en ligne avec la moyenne sur 15 ans de 45%.

Endettement au plus bas et investissements au plus haut

Parallèlement, les entreprises poursuivent leur désendettement, avec une dette nette cumulée proche de son plus bas historique à 164 milliards d’euros (hors banques, assurances et foncières), en recul de 7%, après deux années de baisse de 6%. Soit un retour sur le niveau de 2018.

Après être tombées en 2021 à un plus bas de 10 ans, les dépréciations d’actifs ont légèrement progressé à 10,1 milliards d’euros, principalement en raison des 2,3 milliards d’euros passés par Engie sur des actifs corporels (dont deux réacteurs nucléaires arrêtés en Belgique dans le cadre du plan local de sortie du nucléaire). En revanche, les dépréciations de goodwills (écarts d’acquisition) tombent à 2,3 milliards, contre 4,8 milliards en 2021 et 6,5 milliards en 2020.

Bonne nouvelle, les investissements continuent à reprendre, en hausse de 21% à 88 milliards d’euros, après une hausse de 16% en 2021. Ils renouent avec le point haut des années 2011-2013. Seulement cinq sociétés ont réduit leurs investissements l’an dernier. La tendance est portée par les sociétés à la plus forte croissance et les plus rentables : le luxe et cosmétiques, l’énergie, et les TMT.