Siemens Energy est loin d’avoir surmonté les défis de ses activités éoliennes

L’ampleur du travail à accomplir se précise pour Siemens Energy. Après avoir renoncé le mois dernier à ses objectifs financiers pour son exercice clos le 30 septembre prochain, l’équipementier énergétique allemand a dévoilé lundi de nouvelles prévisions lors de la publication de ses comptes trimestriels à fin juin. Le point noir concerne ses activités éoliennes logées dans sa filiale espagnole Siemens Gamesa, qui ont donné lieu à une charge supplémentaire de 2,2 milliards d’euros.

Sur ce montant global, «une charge de 1,6 milliard d’euros est liée aux problèmes de qualité sur ses plateformes éoliennes terrestres, tandis que le solde reflète les dérapages de coûts et les accrocs rencontrés dans la montée en cadence de la production de turbines destinées aux éoliennes en mer», soulignent dans une note les analystes d’UBS. La perte d’exploitation trimestrielle avant éléments exceptionnels de cette filiale est donc passée de 405 millions d’euros à 2,56 milliards d’un an sur l’autre.

Une perte nette de 2,93 milliards d’euros à fin juin

En tenant compte d’impacts fiscaux négatifs, le groupe basé à Munich a creusé sa perte nette à 2,93 milliards d’euros entre avril et juin 2023, à comparer à un résultat négatif de 564 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, sa perte s’élève à 2,05 milliards d’euros en raison des charges afférentes à Siemens Gamesa, contre une perte de 222 millions sur la même période de l’exercice précédent. «Nos résultats du troisième trimestre témoignent des difficultés rencontrées liées au redressement de Siemens Gamesa», a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy.

L’équipementier, qui a lancé une revue stratégique sur cette filiale, livrera ses conclusions définitives lors d’une journée dédiée aux investisseurs en novembre prochain. Ces difficultés persistantes sont d’autant plus dommageables qu’elles empêchent le groupe de tirer parti d’une activité soutenue, comme en témoigne le bond de 54,2% à 14,9 milliards d’euros de ses prises de commandes en rythme annuel durant le trimestre écoulé. Cette progression, largement supérieure aux attentes, a été tirée par les équipements de réseaux destinés à de nouvelles interconnexions électriques en mer du Nord et par le dynamisme du marché des turbines éoliennes offshore.

Un carnet de commandes de 109 milliards d’euros

Son carnet de commandes a en conséquence atteint un nouveau pic de 109 milliards d’euros au 30 juin dernier et son chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 8% à 7,5 milliards d’euros en rythme annuel. La marge d’exploitation hors éléments exceptionnels de sa division services gaziers est passée de 1,7% à 10,8% d’un an sur l’autre et ses deux autres pôles ont renoué avec une rentabilité positive, en affichant une marge de 8,5% pour la division transformation de l’industrie (compresseurs, automatismes et turbines à vapeur) et de 6% pour les technologies de réseaux.

Siemens Energy anticipe dorénavant une perte nette annuelle d’environ 4,5 milliards d’euros, contre un résultat négatif de 712 millions enregistré sur son exercice clos en septembre 2022. Sa marge d’exploitation avant éléments exceptionnels devrait être comprise entre -10% et -8%. Son flux de trésorerie disponible avant impôts devrait ressortir négatif «à hauteur de trois chiffres en millions d’euros», précise son communiqué. Son chiffre d’affaires, également révisé à la baisse, devrait croître entre 9% et 11% en données comparables. L’action a clôturé la séance en recul de 6% à 14,6 euros à Francfort, portant sa baisse à 17% depuis le début de cette année.