Shell unifie sa structure et s’installe à Londres

Royal Dutch Shell a annoncé lundi convoquer ses actionnaires en assemblée générale le 10 décembre à Rotterdam afin qu’ils se prononcent sur une simplification de sa structure, destinée à renforcer sa compétitivité et à accélérer sa stratégie de neutralité carbone et la rémunération de ses actionnaires.

La simplification proposée comprend l’adoption d’une classe unique d’actions et la délocalisation du domicile fiscal de Shell au Royaume-Uni, où se tiendront à l’avenir les réunions du conseil d’administration et du comité exécutif. Le directeur général et le directeur financier du groupe pétrolier et gazier devront eux aussi être localisés au Royaume-Uni. En raison de ces changements, le groupe prévoit de changer de dénomination pour devenir Shell Plc.

Shell dispose actuellement de deux classes d’actions et est domicilié fiscalement aux Pays-Bas. L’entreprise est toutefois enregistrée au Royaume-Uni.

Les Pays-Bas « désagréablement surpris »

Le gouvernement néerlandais s’est dit « désagréablement surpris » par la nouvelle du transfert du siège du groupe. « Nous sommes en dialogue avec la direction de Shell sur les conséquences de ce plan pour l’emploi, les décisions cruciales d’investissement et la durabilité », a réagi lundi le ministre des Affaires économiques et de la Politique climatique Stef Blok.

Le ministre britannique des Entreprises Kwasi Kwarteng s’est en revanche félicité de la décision de Shell, citant « un vote de confiance clair » dans l'économie nationale.

Shell n’est pas le premier groupe anglo-néerlandais à choisir un rapatriement à Londres. En 2020, Unilever a pris la même décision, après avoir initialement envisagé de s’installer uniquement aux Pays-Bas.

Une fois la nouvelle structure mise en place, les actions Shell resteront cotées à Amsterdam, Londres et, sous forme de certificats américains de dépôt (ADS), à New York. L’action Shell restera incluse dans les indices FTSE au Royaume-Uni et le groupe s’attend à ce qu’elle continue de faire partie de l’indice AEX aux Pays-Bas.

Pression activiste

Dans une présentation sur son site internet, Shell a indiqué que l’adoption d’une classe unique d’actions lui permettrait de racheter davantage de titres puisqu’il disposera d’une plus grande réserve d’actions ordinaires qu'à l’heure actuelle. Le groupe prévoit de verser 7 milliards de dollars à ses actionnaires lorsqu’il aura bouclé la cession de ses actifs dans le Bassin permien aux Etats-Unis.

Les annonces de Shell interviennent quelques semaines après que le fonds activiste Third Point a pris une importante participation au capital du groupe, l’exhortant à se scinder en deux entreprises distinctes. Shell était par ailleurs depuis longtemps en conflit avec les autorités néerlandaises au sujet de la retenue à la source sur les dividendes, que le groupe cherchait à éviter de payer grâce à ses deux catégories d’actions. Le gouvernement néerlandais a tenté en 2018 de supprimer cette retenue à la source afin de conserver aux Pays-Bas le siège des grandes sociétés comme Shell et Unilever mais le Parlement s’y était opposé.

En réaction à ces annonces, l’action Shell de classe A gagne 2,3% à la Bourse de Londres, à 1.679 pence. L’action de classe B s’adjuge 1,9% à 1.689 pence.