SES rassure le marché sur ses perspectives

SES retrouve enfin un peu d’altitude boursière. Deux mois après le dégonflement de la dimension spéculative et l’abandon d’un scénario de rapprochement avec Intelsat, l’action SES signe jeudi la plus forte hausse de l’indice SBF 120. L’opérateur de satellites luxembourgeois a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et s’est montré confiant dans ses perspectives.

Le titre SES s’est adjugé 15,1% en clôture, à 6,68 euros. «Le marché salue la robustesse des résultats du dernier trimestre, la confirmation des perspectives pour 2023 et le lancement d’un programme de rachat d’actions», énumère un analyste basé à Londres.

Au cours du deuxième trimestre de cette année, le chiffre d’affaires de SES s’est établi à 497 millions d’euros, en hausse de 0,7% sur un an en données organiques, tandis que son excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté a reculé de 2,2% en données publiées, à 265 millions d’euros. Ces indicateurs ont dépassé les attentes des analystes, note JPMorgan. En effet, les intermédiaires financiers prévoyaient pour la période un chiffre d’affaires de 484 millions d’euros et un Ebitda ajusté de 254 millions d’euros.

La marge d’Ebitda ajusté du dernier trimestre est supérieure de 200 points de base au consensus, appuie Société Générale, qui apprécie également le niveau des ventes de SES, «car la nouvelle constellation mPOWER ne contribue pas encore à la croissance».

Objectifs 2023 confirmés

Investisseurs et analystes sont aussi rassurés par la confiance en l’avenir des dirigeants de SES, qui s’est manifestée par la confirmation des objectifs du groupe pour l’exercice 2023 et le lancement d’un programme de rachat d’actions.

Pour l’année en cours, les dirigeants du groupe luxembourgeois prévoient toujours un chiffre d’affaires compris entre 1,95 milliard et 2 milliards d’euros et un Ebitda ajusté compris entre 1,01 milliard et 1,05 milliard d’euros.

«Nous annonçons un programme de rachat d’actions qui souligne notre foi dans les fondamentaux à long terme de SES», a indiqué Ruy Pinto, le directeur général par intérim de SES, cité dans un communiqué. Ce programme, dont le montant pourrait atteindre 150 millions d’euros, devrait être réalisé d’ici au 30 juin 2024 et les actions rachetées seront annulées.

La décision de SES de lancer prochainement ce programme de rachat d’actions est probablement motivée par la conclusion anticipée du processus de libération de la bande C, un spectre de fréquences nécessaire au déploiement de la 5G, aux Etats-Unis. Après plus de trois années d’efforts, ce processus s’est achevé plus tôt que prévu, a indiqué jeudi l’entreprise. «Cette annonce inattendue constitue ‘le petit plus’ d’une publication financière de qualité», salue un autre analyste.

SES s’attend à percevoir 3 milliards de dollars avant impôts au quatrième trimestre de cette année, en dédommagement, alors que ce montant devait initialement être perçu au premier trimestre de l’année prochaine.

A lire aussi: