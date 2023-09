SES-imagotag retrouve les faveurs du marché après un semestre jugé excellent

Le spécialiste des étiquettes électroniques SES-imagotag réalise mardi la plus forte hausse de l’indice SBF 120, porté par la publication de résultats semestriels en forte hausse et la confirmation de l’ensemble de ses objectifs financiers pour 2023 et 2024. Vers 14h, l’action SES-imagotag bondissait de 11% à 124 euros.

SES-imagotag a publié «d’excellents résultats» au titre du premier semestre, commente Invest Securities, en ajoutant que la «nette amélioration» de la rentabilité et de la génération de trésorerie ont permis à la société de confirmer ses objectifs pour cette année et la suivante.

SES-imagotag a dégagé un bénéfice net de 91,5 millions d’euros sur les six premiers mois de 2023, contre 4,9 millions d’euros un an plus tôt. Le groupe a également fait état d’un flux de trésorerie disponible positif de 35 millions d’euros, à comparer à une consommation de trésorerie de 13,7 millions d’euros un an plus tôt.

Cycle vertueux

«Ces résultats semestriels démontrent que les 15 dernières années de consommation de trésorerie n'étaient pas dues à une incapacité à dégager suffisamment de valeur ajoutée sur ses étiquettes électroniques, mais plutôt à une stratégie délibérée d’investir dans des parts de marché et de construire une solution unique et très innovante», salue Stifel.

Louis-Marie de Sade, analyste financier chez EuroLand Corporate, ajoute que SES-imagotag entre désormais dans un cycle vertueux, avec le ralentissement de ses investissements, la mise en oeuvre progressive du contrat conclu avec le distributeur américain Walmart et la montée en puissance de ses nouveaux services à valeur ajoutée, très rentables, auprès de ses clients.

«Cette excellente publication écarte définitivement les violentes critiques [du fonds activiste, ndlr] Gotham Research», qui a formulé de nombreuses accusations contre la direction de SES-imagotag, estime également Louis-Marie de Sade. A 124 euros, l’action perd néanmoins encore 25% sur son cours du 21 juin, veille de la publication de son rapport par le vendeur à découvert.

