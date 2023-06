SES et Intelsat enterrent leur projet de fusion pour la joie des investisseurs

Des fiançailles déjà rompues. Trois mois après avoir officialisé leur volonté de rapprochement, SES SA et Intelsat ont finalement mis fin à leurs discussions. Les deux acteurs de l’industrie satellitaire avaient pourtant annoncé fin mars qu’ils étaient en négociations, en vue d’une possible fusion entre leurs activités. L’union aurait donné naissance à un géant du secteur, qui aurait été valorisé 10 milliards de dollars (9,1 milliards d’euros) dette incluse, indiquait alors l’agence Bloomberg.

Cette rupture a visiblement rassuré les marchés : l’action SES a gagné 7,80%, à 5,23 euros, en clôture.

L’opérateur de satellites luxembourgeois SES a confirmé jeudi matin l’abandon des discussions. «En mars dernier, nous avions déclaré qu’il n’y avait aucune certitude qu’un accord se concrétise et que le conseil d’administration s'était engagé à agir dans le meilleur intérêt de SES et de ses actionnaires», rappelle SES dans une déclaration écrite, transmise à L’Agefi. «Il est devenu clair qu’il est impossible de trouver une voie vers un accord qui serait acceptable pour les deux parties, et SES et Intelsat ont donc cessé les discussions.» Le groupe n’a pas souhaité commenter davantage cette décision.

Signe avant-coureur, le 12 juin dernier, SES avait annoncé le départ soudain de son directeur général Steve Collar, avec un départ effectif à la fin du mois. Son cours de Bourse avait alors décroché de 14%. Son dirigeant avait été recruté à ce poste en avril 2018.

Depuis, Ruy Pinto, actuellement directeur de la technologie de SES, assure l’intérim.



5,7 milliards de dollars de dettes pour Intelsat

Contacté, le groupe Intelsat indique pour sa part avoir régulièrement «des conversations stratégiques avec des partenaires potentiels», et souligne avoir mené «un redressement commercial remarquable au cours de l’année écoulée». De fait, il n’est sorti que début 2022 de la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Intelsat affiche à ce jour une dette de 5,7 milliards de dollars, que «nous sommes tenus de rembourser jusqu'à ce que nous atteignions un ratio de levier (net) de 3,5x avec le produit de la bande C», précise la société à L’Agefi. SES devrait recevoir, à terme, près de 4 milliards de dollars avant impôts de la part du régulateur américain des télécommunications, la Federal Communications Commission (FCC), pour la libération du spectre de la bande C pour le développement des services 5G aux Etats-Unis.

Cette fusion avortée marque en tout cas un point noir dans la consolidation accélérée que connaît actuellement l’industrie satellitaire, portée par l’émergence d’acteurs aux gros moyens, tels que Starlink (SpaceX) et Kuiper (Amazon). La société française cotée Eutelsat prépare son acquisition du britannique OneWeb, dans le cadre d’une transaction en actions de 3,4 milliards de dollars, qui doit être bouclée d’ici au terme du troisième trimestre.

