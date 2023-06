Sébastien Proto devient président exécutif des cliniques Elsan

L’ambiance sera différente. Sébastien Proto, l’ex-directeur général adjoint de la Société Générale, a été nommé président exécutif du groupe Elsan. Il remplacera, à partir du 4 septembre prochain, l’actuel président Thierry Chiche. A première vue, peu de rapport entre le monde de la banque et celui des cliniques.

Enarque, inspecteur des finances, passé par les cabinets ministériels et Rothschild & Co, Sébastien Proto supervisait la fusion des réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord. Pressenti un moment pour prendre la direction de la banque en remplacement de Frédéric Oudéa, c’est finalement Slawomir Krupa, alors à la tête des activités de banque de financement et d’investissement qui lui avait été préféré. En février dernier, Sébastien Proto avait annoncé qu’il quitterait le groupe en juin, «une fois la fusion terminée».

Profil idéal

«Sébastien Proto est l’homme idéal pour prendre la présidence d’Elsan», affirme une source proche. «Outre son parcours dans les ministères, la fusion des réseaux de la Société Générale lui a apporté une très bonne connaissance des régions. Il a aussi prouvé sa capacité à gérer de très grosses équipes décentralisées».

Des qualités qui vont lui être utiles. Elsan, qui se revendique premier groupe de cliniques privé en France, dispose de 28.000 collaborateurs, répartis dans 140 établissements. Sébastien Proto pourra s’appuyer sur l’équipe de direction Générale d’Elsan, qui reste inchangée et composée de Laurent Chiche, directeur Général, Simon Levy et Romain Ferrière, directeurs généraux délégués, «pour continuer à assurer le développement et la transformation du groupe», indique le groupe.

En prenant la direction d’Elsan, Sébastien Proto ne sera pas loin de l’univers financier qu’il connait bien, puisque plusieurs fonds sont présents au capital de la société, comme KKR, devenu actionnaire de référence du groupe de cliniques en 2020, ou d’Ardian. De quoi lui rappeler les bons souvenirs de l’époque où il était banquier d’affaires.