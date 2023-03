SAP attire deux fonds pour sa filiale Qualtrics

Le géant allemand des logiciels de gestion SAP entrevoit la sortie du capital de Qualtrics. Cette filiale, cotée à New York, a annoncé le 6 mars faire l’objet d’une approche de la part du fonds de capital investissement Silver Lake et du fonds de pension canadien CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board). Montant de l’offre non engageante : 18,15 dollars par action, ce qui valoriserait Qualtrics à 12,4 milliards de dollars (11,6 milliards d’euros) hors dette. L’action avait fini à 17,1 dollars le 3 mars.

Dans un marché pauvre en fusions-acquisitions en raison du renchérissement des financements, ce deal constituerait l’une des opérations les plus marquantes par sa taille de ce début 2023. Silver Lake, Qualtrics et SAP, actionnaire à 61%, se sont donné jusqu’au 15 mars pour faire aboutir leurs discussions exclusives. CPPIB, investisseur au sein des fonds de Silver Lake depuis 2004, intervient en appui.

Qualtrics est un spécialiste des logiciels dédiés à l’expérience client ou collaborateur. Le groupe a dégagé l’an dernier 1,46 milliard de dollars de revenus, composés pour l’essentiel de redevances. Il a perdu plus d’un milliard de dollars en normes comptables américaines GAAP, et affiche un résultat net de 25 millions en normes non-GAAP. L’éditeur prévoit de réaliser cette année des revenus compris entre 1,66 et 1,67 milliard.

Parcours décevant

Si le rachat de Qualtrics se concrétisait, il refermerait une brève parenthèse pour le spécialiste de l’«experience management» au sein de SAP. Le groupe allemand avait acquis la start-up fin 2018 pour 8 milliards de dollars alors que celle-ci envisageait une cotation. Un prix élevé qui avait fait tousser les investisseurs à l’époque. Dix-huit mois plus tard seulement, SAP décidait de scinder la société en l’introduisant en Bourse, reconnaissant que le modèle intégré n'était pas le meilleur moyen de faire croître l’éditeur de logiciels américain.

Le parcours boursier de Qualtrics, comme celui des valeurs tech, a été décevant. Introduite à 30 dollars en janvier 2021, l’action en valait trois fois moins deux ans plus tard. SAP avait relancé l’intérêt spéculatif en annonçant en janvier qu’il comptait céder ses parts.