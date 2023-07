Rubis poursuit sa diversification dans les énergies vertes

Un pas de plus en dehors des hydrocarbures. Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi que sa filiale spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque Rubis Photosol avait acquis auprès d’Ib Vogt GmbH un portefeuille de 10 projets photovoltaïques dans la région italienne du Lazio, représentant un total d’environ 100 mégawatts crête (MWc).

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais «les investissements pour la réalisation de ce portefeuille sont estimés à un maximum de 100 millions d’euros (y compris acquisition des terrains). Pris dans leur ensemble, ces 10 projets permettront de générer annuellement environ 150 GWh d'électricité verte», a précisé le groupe français.

Rubis a également annoncé que Rubis Photosol avait lancé la création de deux autres plateformes de développement de projets en Espagne et en Pologne «afin d’identifier et de développer de nouveaux projets solaires et de stockage d'énergie».

Doit encore convaincre

En difficulté en Bourse depuis plusieurs années - l’action Rubis perd 50% en cinq ans -, le groupe s’est engagé dans une diversification de ses activités alors que la distribution de produits pétroliers apparaît menacée à terme par la transition énergétique. En 2021, la société a pris une participation dans le producteur d’hydrogène vert, Hydrogène de France, avant de prendre le contrôle du spécialiste de l'énergie solaire Photosol début 2022 pour une valeur d’entreprise de plus de 700 millions d’euros.

En fin d’année dernière, le groupe a annoncé le rachat de Mobexi, un spécialiste de l’installation des panneaux photovoltaïques, pour 2 millions d’euros.

En octobre dernier, Clarisse Gobin-Swiecznik, la directrice générale déléguée appelée à prendre la suite des co-gérants Jacques Riou et Gilles Gobin, avait indiqué à L’Agefi que «le renouvelable représent[ait] déjà 20% des actifs totaux [de Rubis]». Elle attendait une progression du résultat brut d’exploitation de cette nouvelle branche de 40% par an pour atteindre 25% du total aux alentours de 2030. Une stratégie qui peine néanmoins à convaincre les investisseurs alors que le titre navigue proche d’un plus bas de plus de huit ans.

