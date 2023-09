Rexel allonge la maturité de sa dette avec une nouvelle obligation durable

Nouvelle émission durable pour Rexel. Le distributeur de matériel électrique vient de placer 400 millions d’euros d’obligations liées au développement durable, remboursables le 15 septembre 2030. Fort de l’appétit des investisseurs, le taux final est ressorti à 5,25%, alors qu’une fourchette de 5,5% à 5,75% se dégageait mardi auprès des investisseurs, retombant à 5,375% (+/-0,125 points) mercredi en matinée, selon Bloomberg.

Dans le cadre de son nouveau cadre sustainability-linked financing, Rexel a sélectionné deux indicateurs clés de performance. A fin 2025, et par rapport à 2016, il s’engage à diminuer de 45% les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des produits vendus, par euro de chiffre d’affaires (scope 3), et de 38% celles qui sont liées à sa consommation d’énergie dans ses activités (scopes 1 et 2). Ces objectifs s’inscrivent dans la trajectoire du groupe, qui compte réduire ses émissions de 60% à horizon 2030 pour ces deux indicateurs.

Si ces objectifs de performance durable ne sont pas atteints fin 2025, le taux d’intérêt des obligations sera augmenté de 25 points de base (pb) à 5,50% à compter du 15 septembre 2026. Hypothèse peu probable, puisque Rexel avait déjà atteint fin 2022 une réduction de 35,7% sur le scope 3, et de 24,95% sur les scopes 1 et 2.

En avril 2021, Rexel avait émis sa première émission d’obligations liées au développement durable d’un montant de 300 millions d’euros, remboursables en juin 2028, au taux de 2,125%. Avec un abondement de 100 millions d’euros en mai 2021. Les indicateurs étaient les mêmes, avec une baisse de 23% des émissions pour le premier, et de 23,7% pour le second, entre 2016 et fin 2023, une pénalité théorique de 25 points de base. Des cibles déjà dépassées fin 2022.

En novembre 2021, Rexel avait de nouveau émis 600 millions d’euros d’obligations durables, d’échéance décembre 2028, au taux de 2,125%. Avec les mêmes indicateurs et la même pénalité. Ces deux lignes 2021 se traitent actuellement avec un rendement d’environ 4,75%.

Le coût moyen de la dette, de 3,33% fin juin, va progresser

Rexel se félicite d’améliorer ainsi sa structure financière, en allongeant la maturité de sa dette «à des conditions de financement favorables». Toutefois, le coût moyen de la dette du groupe, passé de 2,29% fin 2022, à 3,33% fin juin 2023, va progresser après cette émission compte tenu de la très forte hausse des taux mondiaux depuis 18 mois. La maturité moyenne de la dette tirée du groupe progressera d’environ 3 ans fin juin, à 3,40 ans.

Ces obligations, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2026, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations seniors non assorties de sûretés de Rexel. Elles sont offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et seront négociées sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg vers le 13 septembre. Les obligations devraient être notées, comme Rexel, Ba1 par Moody’s et BB+ par S&P. L’émission était dirigée par Crédit Agricole CIB, HSBC et la Société Générale.

Les fonds levés seront consacrés aux besoins généraux du groupe, notamment le financement de l’acquisition de Wasco. En mai dernier, Rexel avait annoncé l’acquisition de ce distributeur de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas pour une valeur d’entreprise de 485 millions d’euros.