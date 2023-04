Renault tiendra sa ’journée investisseurs’ le 8 novembre

Renault a fixé jeudi au 8 novembre la date de sa journée dédiée aux investisseurs au cours de laquelle il doit détailler son projet de création de deux entités distinctes, l’une dédiée à l'électrique et l’autre aux motorisations thermiques. «Luca de Meo, CEO de Renault Group et Thierry Piéton, CFO de Renault Group, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers moyen-terme du plan Renaulution», a indiqué le constructeur automobile français dans un communiqué. Précurseur de l'électrique avec son partenaire Nissan au cours de la décennie précédente, le groupe au losange s’est vu détrôner par des nouveaux venus comme Tesla ou Volkswagen.