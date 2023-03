Renault et Nissan investiront 600 millions de dollars en Inde

Une semaine après avoir dévoilé les nouveaux termes de leur alliance mondiale, Nissan et Renault ont annoncé lundi qu’ils allaient investir 600 millions de dollars (562 millions d’euros) afin de produire six nouveaux modèles de véhicules en Inde, parmi lesquels deux modèles électriques. Dans un communiqué, les deux groupes précisent que leur «vision à long terme» prévoit de faire de leur usine de Chennai «un hub d’exportation international» neutre en carbone, avec à la clé la création de 2.000 emplois.

Les six nouveaux modèles de véhicules (trois pour Renault et trois pour Nissan) seront conçus et produits sur des plateformes communes à Chennai, tout en conservant les spécificités et le style de chaque marque. Il s’agira de quatre modèles SUV et de deux voitures électriques du segment A, les premières produites par Renault-Nissan en Inde.

Le lancement de ces projets s’accompagne d’une nouvelle répartition du capital pour les coentreprises indiennes détenues jusqu'à maintenant à parité par Renault et Nissan. Dorénavant, le constructeur automobile japonais détiendra 51% du capital de l’usine de Chennai, contre une participation de 49% pour l’industriel français. En revanche, Renault réunira 51% du centre de recherche & développement de Chennai, contre une participation de 49% pour Nissan.

Pour le constructeur français, cette concrétisation de la nouvelle alliance avec Nissan présentée le 6 février à Londres vise aussi à conforter sa place sur un marché porteur. «L’Inde est un marché clé pour Renault Group», a déclaré dans le communiqué François Provost, le directeur du développement international et des partenariats du groupe. «Au cours des 14 dernières années, nous avons développé la marque Renault (...) jusqu'à atteindre 100.000 véhicules vendus par an. L’Inde joue également un rôle clé dans notre empreinte mondiale en matière de recherche et développement», a expliqué le dirigeant.

Avec plus de 4 millions de voitures vendues en 2022, l’Inde est le troisième plus important marché automobile mondial selon S&P Global Mobility, devant le Japon mais loin derrière la Chine et les États-Unis. L’Alliance Renault-Nissan ne détenait que 3% du marché indien en 2022, loin derrière les constructeurs automobiles locaux Tata Motors et Mahindra & Mahindra.