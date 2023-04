Renault et Nissan amendent leur contrat de mariage

Refonte. Après plusieurs mois de négociations, Renault a annoncé le 31 janvier avoir trouvé un accord avec Nissan visant à rééquilibrer leur alliance conclue il y a plus de deux décennies. Alors que Renault est toujours le premier actionnaire du constructeur japonais à hauteur de 43,4 % du capital, l’accord prévoit que les deux groupes détiendront à terme 15 % du capital de l’autre, permettant au passage à Nissan de bénéficier de droits de vote attachés à ses actions Renault, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. L’entente prévoit également des projets communs « à forte création de valeur », ainsi qu’un investissement de Nissan dans Ampère, la filiale de Renault dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels dont l’introduction en Bourse (IPO) est prévue au second semestre 2023. Le marché a toutefois regretté le manque de précisions concernant cette IPO, notamment la part de Nissan à terme dans Ampère, ainsi que la valorisation estimée de la filiale.