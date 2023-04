Réassurance : Covéa pousse les feux

Un plan stratégique avec deux réacteurs pour propulser Covéa dans une autre dimension, c’est ce que dévoile à L’Agefi Hebdo Laurent Tollié, directeur général (DG) de la relation client de Covéa. « Il couvre les années de 2022 à 2024. Nous l’avons présenté en interne, aux directeurs du groupe et aux représentants du personnel lundi 8 novembre, puis à l’ensemble des managers ce 10 novembre », précise ce dirigeant du groupe qui a signé le 28 octobre le principe du rachat de PartnerRe à Exor, holding d’investissement de la famille Agnelli. « Nous avons commencé à travailler sur notre plan triennal durant le premier trimestre. Il intégrait bien sûr dès le départ notre volonté (de longue date) de développer un deuxième réacteur dans le domaine de la réassurance, souligne Laurent Tollié. Mais il est vrai que la signature du Memorandum of Understanding pour le projet d’acquisition de PartnerRe se produit de façon concomitante et totalement fortuite. »

Ce nouveau plan de vol n’oublie pas les racines de Covéa, né il y a près d’un quart de siècle du rapprochement de Maaf, MMA et GMF. « Le premier réacteur est constitué des activités de nos trois marques en France, insiste Laurent Tollié. A horizon 2024, sur la clientèle de particuliers, nous avons pour ambition 600.000 contrats supplémentaires, dont +200.000 en automobile et habitation. Nous pouvons encore nous développer auprès des particuliers en nous appuyant sur la force de nos marques, sur notre qualité de service, sur la qualité de nos produits et bien sûr en poursuivant la transformation des réseaux. » Sur un marché où le groupe est confronté à l’offensive des bancassureurs dans l’assurance-dommages de personnes (IARD), mais aussi dans le domaine de la santé et sur le segment des professionnels, « nous savons que nous pouvons continuer à nous développer sur nos différents marchés, certifie le DG. Nous pouvons consolider nos positions auprès des entreprises, notamment avec MMA, auprès des PME et ETI, en gagnant en rentabilité. Les activités vie et santé nécessitent une dimension conseil qui devient de plus en plus importante, sur lesquelles nous voulons continuer de progresser. Pour ce qui est de la retraite, nous proposons le PER (plan d’épargne retraite, NDLR) aux sociétaires de Maaf et MMA et nous allons développer notre offre pour GMF dans le cadre de ce plan ».

Le second réacteur est celui de la réassurance, après une période 2018-2021 agitée durant laquelle Covéa a cherché « à déployer son capital excédentaire hors de France et de l’assurance IARD traditionnelle. Le mutualiste a tenté sa chance à plusieurs reprises, avec Scor en 2018, puis une première fois avec PartnerRe en 2020, et plus récemment, selon certaines rumeurs, avec Axa-XL (aucun n’a fait de commentaire, NDLR), développe Antonio Roman, portfolio manager chez Axiom AI. L’opération actuelle n’est pas finalisée, mais au vu de l’histoire commune des deux groupes qui se connaissent bien, et des risques faibles d’un blocage lié à des contraintes réglementaire ou concurrentielle, la probabilité qu’elle se conclue est importante. » Si le closing de l’opération, pour 9 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros), est effectif à la fin de cette année, le réacteur vrombira à la mi-2022.

Laurent Tollié reste prudent : « Notre ambition pour 2024 est bien sûr de voir ces deux réacteurs fonctionner de manière efficace et harmonieuse. Mais de quelle manière cela se fera, sur quels objectifs, il est encore trop tôt pour le dire. »

Avec 16,4 milliards de fonds propres pour 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un ratio de solvabilité de 394 % en 2020, Covéa peut se montrer gourmand. Le bermudien PartnerRe, 9e réassureur mondial, lui réserve une place à la table des assureurs qui anticipent un nouveau partage des risques avec les réassureurs, tel Talanx qui détient Hannover Re, numéro 3 dans le monde.

L’opération atténue « les risques découlant d’une exposition concentrée sur le marché français », constate S&P Global Ratings. Tout en y maintenant « sa position de leader de l’assurance non vie », l’ajout de PartnerRe aux marques MMA, Maaf et GMF devrait permettre à Covéa de réaliser 24 % de son activité à l’étranger. « La présence internationale de Covéa a reposé sur l’histoire de chaque mutuelle. Nous avons procédé récemment à des cessions. Nous avons annoncé en septembre le processus de reprise de CSE, basée en Californie, par le groupe américain Porch, confirme Laurent Tollié. S’imposer en assurance directe sur un marché étranger nécessite une taille critique : sans l’envergure adaptée, c’est une illusion. La stratégie de Covéa à l’étranger est directement liée à la réassurance. »

« Le groupe maintiendra une très forte capitalisation et flexibilité financière, bien que l’achat soit payé entièrement en espèces », relève Moody’s, qui s’attend à des résultats représentant plus de 10 points de pourcentage du ratio Solvabilité 2 chaque année sur la base d’un bénéfice net d’environ 0,8 milliard d’euros au cours des cinq dernières années, voire des résultats supplémentaires avec l’augmentation des prix de la réassurance. Dans sa nouvelle configuration, en comptant une croissance organique, « Covéa devrait générer 22 à 25 milliards d’euros de primes brutes souscrites en 2022, dont environ un quart de revenus venant de PartnerRe » et « afficher des bénéfices nets de 1,1 à 1,8 milliard d’euros en 2022-2023 », calcule de son côté S&P.

Des fondamentaux solides

Son envergure en France offre à l’assureur des atouts qui ne sont pas remis en cause par l’apport d’un second réacteur. Même sa société de gestion, Covéa Finance (100 milliards d’euros d’actifs sous gestion, hors Covéa Immobilier), garde sa place. « Covéa, en tant que structure juridique – une société de groupe d’assurance mutuelle (Sgam) – n’est pas unique en son genre, mais sa spécificité, ce sont ses trois marques fortes et complémentaires en France, et sur lesquelles nous voulons continuer de progresser. Chaque marque est et doit rester singulière, mais chacune participe et bénéficie des mises en commun. Maintenir cet équilibre entre singularité et mise en commun est une vraie force pour le groupe », se félicite Laurent Tollié.

Etant donné son poids auprès des particuliers, Covéa dispose d’une puissante capacité d’achat et de négociation. « Cela nous permet aussi d’avoir accès à des données et donc à des capacités d’analyse (techniques, marketing, etc.) uniques sur le marché français », ajoute le DG. L’informatique, commune depuis une dizaine d’années, permet déjà « de développer une seule fois des briques communes et de les mettre à disposition de tous », explique-t-il. Entre autres exemples, « nous avons mis en place une infrastructure de data science au bénéfice des trois marques. Nous avons décidé d’investir 200 millions d’euros sur les trois prochaines années dans la digitalisation au sens large et la cybersécurité qui va avec ». De la même manière, « quand nous avons développé notre dispositif de signature électronique, nous en avons fait bénéficier nos trois marques. Nous avons ainsi des parcours digitaux qui restent propres à chaque marque, mais qui utilisent de nombreux développements communs ».

Sur ces bases, Covéa veut aller plus loin. « Nous avons choisi trois domaines d’investissement : la possibilité d’automatiser tout ou partie de la gestion des sinistres, de la souscription automobile (avec collecte et vérification des pièces) et, de manière plus générale, le sujet des données liées à l’automobile connectée, et de leur possible utilisation en termes d’analyse du risque, de prévention, voire de proposition de nouvelles offres », poursuit Laurent Tollié.

La distribution d’assurance en France va devoir évoluer – « avec un postulat : nous souhaitons conserver des réseaux physiques denses car nous sommes convaincus que nos sociétaires continueront d’avoir besoin de voir en face à face nos conseillers ou agents, insiste le DG de la relation client. La digitalisation des parcours, le renforcement des contacts digitaux, le rôle des plateformes téléphoniques, l’évolution des métiers, voire des organisations en agence, la fluidité des parcours entre ces différents canaux : c’est cela qui constituera demain la véritable proximité omnicanal ».

Toutefois, de sorte que les deux réacteurs fonctionnent correctement ensemble, certaines questions restent en suspens. Le chevauchement limité entre les activités de l’assureur français et du réassureur bermudien réduit les problèmes d’intégration, mais aussi les synergies. L’opération n’est en fait pas dénuée de risques. Les autorités de onze pays doivent donner leur feu vert, notamment aux Etats-Unis. En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’était déjà inquiétée de la gouvernance de Covéa et le dossier ne serait pas clos.

Au-delà de l’exécution, S&P liste des points négatifs pour l’avenir, notamment des velléités de nouvelles acquisitions. Surtout, le revenu net de PartnerRe est plus volatil que celui de l’assureur, en raison de son exposition aux catastrophes naturelles et de ses activités de responsabilité civile et de dommages aux Etats-Unis. Les provisions augmenteront donc pour faire face aux accidents long terme en réassurance. Moody’s fait l’hypothèse d’un ratio Solvabilité 2 qui serait durablement réduit à moins de 230 %. De plus, le levier financier de Covéa va se détériorer sur une base consolidée : la dette de PartnerRe, estimée à 1,9 milliard d’euros au premier semestre 2021, s’ajoutera à celle de l’assureur (0,5 milliard à fin 2020). Enfin « tout en conservant une certaine capacité à émettre de la dette subordonnée », ajoute Moody’s, Covéa s’expose, en achetant PartnerRe, à un goodwill important. En revanche, Jefferies estime que cette transaction est « pertinente » pour Scor, dont Covéa est le premier actionnaire avec plus de 8 % du capital. La guérilla à laquelle se sont livrés ses dirigeants pendant près de trois ans s’est soldée en juin par un accord transactionnel.

L’AUTRE ATTELAGE D’EXOR ET COVÉA

Avec la vente de son réassureur à Covéa, Exor tire son épingle du jeu. La holding avait repris PartnerRe au moment où la réassurance est passée de dix années fastes à une phase marquée par des catastrophes exceptionnelles. Dès lors, le réassureur bermudien « a souffert d’une rentabilité décevante ces quatre dernières années, pointe Antonio Roman, portfolio manager chez Axiom AI. Sa taille est presque trop modeste et sa note de crédit, essentielle dans le business de réassurance, est sous pression. Le fait que Fitch révise son outlook de ‘négatif’ à ‘positif’ suite à l’annonce des discussions avec Covéa montre l’intérêt pour un acteur de taille moyenne de bénéficier de l’appui d’un groupe fortement capitalisé ». D’un côté, Exor réalise « une plus-value de 30,4 % sur cinq ans », selon les calculs de Jefferies, en cédant PartnerRe. De l’autre, il garde un pied dans la réassurance en reprenant les participations de Covéa dans les véhicules d’investissement à usage spécial (side-cars) de PartnerRe pour 725 millions de dollars (625 millions d’euros). « Ces véhicules investiront dans des contrats de réassurance couvrant des risques de catastrophes naturelles et d’autres risques de court terme souscrits par PartnerRe, explique le communiqué commun du 28 octobre. Enfin, Covéa, Exor et PartnerRe continueront d’investir conjointement dans les fonds gérés par Exor, ce qui renforcera l’alignement des intérêts des deux groupes. »