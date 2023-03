Porsche na pas épuisé son potentiel de croissance rentable

Porsche AG a prouvé lundi son insensibilité à la crise. Le constructeur allemand de voitures de sport, qui publiait ses premiers comptes annuels depuis sa mise en Bourse à l’automne dernier, a enregistré un chiffre d’affaires en progression de 13,6% à 37,6 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2022, pour un volume de livraisons en augmentation de 2,6% à 309.884 véhicules. «Nos facteurs de succès sont l’amélioration du positionnement prix, le solide mix produit, l’augmentation des ventes du groupe, les effets de change et notre grande discipline en matière de coûts», a commenté lors d’une conférence de presse le directeur financier, Lutz Meschke.

Cette maîtrise des coûts s’est traduite par un bénéfice d’exploitation en croissance de 27,4% à 6,8 milliards d’euros. Le consensus des analystes était toutefois encore plus optimiste, en anticipant un chiffre d’affaires de 38,3 milliards et un bénéfice d’exploitation de 6,86 milliards, selon les données de Refinitiv.

Pour l’exercice en cours, malgré un contexte géopolitique et économique encore compliqué, Porsche table sur une marge d’exploitation comprise entre 17% et 19% et sur un chiffre d’affaires évoluant entre 40 milliards et 42 milliards d’euros. L’an dernier, sa marge a atteint 18%, en hausse de deux points par rapport à 2021.

A moyen terme, le directeur financier vise «une rentabilité d’exploitation dépassant 20% pour l’ensemble du groupe».

20 milliards d’euros à investir dans la digitalisation

Avec un flux de trésorerie net en progression de 5,2% à 3,9 milliards d’euros l’an dernier dans ses activités automobiles, le groupe dispose d’une marge de manœuvre financière qui lui permettra d’investir 20 milliards d’euros dans la digitalisation de ses activités durant les cinq prochaines années. Il a également dévoilé la commercialisation d’un véhicule électrique Porsche Cayenne à l’horizon 2026. Mais loin de se cantonner au tout-électrique comme de nombreux concurrents, il mise en parallèle sur les carburants synthétiques et soutient ainsi le récent refus du gouvernement allemand d’avaliser en l’état le projet d’abandon des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035 dans l’Union européenne.

La technologie émergente des carburants de synthèse consiste à produire du fuel à partir de dioxyde de carbone (CO2) provenant d’activités industrielles en utilisant de l'électricité bas-carbone. Ces carburants «peuvent jouer un rôle complémentaire utile pour le grand nombre de voitures existantes et les segments de niche», comme le très haut de gamme, a déclaré le président du directoire, Oliver Blume.

Avec l’appui de Siemens Energy, le constructeur de l’emblématique modèle 911 a mis en service au Chili fin 2022 un site pilote qui fabrique une essence synthétique obtenue en mélangeant de l’hydrogène vert avec du CO2 capturé dans l’atmosphère. Les défenseurs de l’environnement ne ménagent pas leurs critiques. Ils relèvent que cette technologie est fortement consommatrice d’énergie et qu’elle est inefficace pour supprimer la pollution découlant des émissions d’oxyde d’azote (NOx).

Un dividende de 916 millions d’euros

A plus brève échéance, les actionnaires du constructeur de voitures de luxe ne sont pas oubliés puisque les détenteurs de ses actions ordinaires, à savoir le groupe Volkswagen et la holding familiale Porsche SE, recevront au titre de 2022 un dividende de 1 euro par titre, contre 1,01 euro pour les titulaires d’actions préférentielles dépourvues de droit de vote. Ceci représente un montant global de 916 millions d’euros.

A moyen terme, le groupe prévoit de distribuer environ la moitié de son bénéfice net sous forme de dividendes.