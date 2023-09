Plusieurs défis de grande ampleur guettent Airbus

Airbus remanie la gouvernance de sa principale source de bénéfices. Christian Scherer, actuellement directeur commercial d’Airbus Commercial Aircraft, sa division d’avions commerciaux, deviendra prochainement directeur général de cette activité, a annoncé mardi le constructeur aéronautique européen. Au premier semestre 2023, la division a généré 72% du chiffre d’affaires consolidé de l’avionneur et 86,5% de son bénéfice d’exploitation ajusté. Elle était placée depuis 2019 sous la houlette du directeur général d’Airbus, Guillaume Faury. «Cette nouvelle organisation sera mise en place dans les prochains mois en collaboration avec les partenaires sociaux de l’entreprise, avec un objectif de mise en service en mode projet à partir du 1er janvier 2024», a précisé le groupe dans son communiqué.

Cette séparation des responsabilités devrait permettre à l’aviation commerciale du constructeur «de bénéficier d’une attention spécifique en ces temps difficiles, et au directeur général d’Airbus de se concentrer sur l’agenda stratégique, global et transformationnel d’Airbus», a poursuivi le groupe. Honoré par cette promotion, Christian Scherer a indiqué qu’il s’emploierait à servir les intérêts des clients de l’avionneur pour que celui-ci soit en mesure de respecter ses objectifs opérationnels. «Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires et fournisseurs à l’échelle mondiale sur notre feuille de route commune visant à décarboner l’aviation», a déclaré le dirigeant. Cette nomination intervient dans un contexte délicat pour cette division.

Des immobilisations d’appareils malvenues

Le groupe doit en effet répondre à la forte hausse de la demande découlant de la reprise du trafic aérien post Covid-19, alors qu’il est en parallèle confronté à des difficultés industrielles l’obligeant à ralentir la livraison de certains modèles. Lundi soir, Air France-KLM a annoncé dans un communiqué «une commande de 50 appareils Airbus A350-900 et A350-1000 en vue de renouveler et de rationaliser sa flotte long-courrier». Cette commande est assortie d’options portant sur 40 appareils supplémentaires. Les livraisons, qui devraient débuter en 2026, s'échelonneront sur une période de cinq ans. L’avionneur européen prévoit de livrer au total 720 avions cette année et d’augmenter la production d’appareils monocouloirs de référence d’environ 50% pour atteindre 75 unités par mois d’ici à 2026.

Mais il est pénalisé par des retards persistants affectant sa chaîne d’approvisionnement auxquels s’ajoutent des problèmes de qualité récemment découverts sur certains de ses moteurs. Fin juillet, le motoriste américain Pratt & Whitney a annoncé qu’une proportion importante de ses moteurs PW1.100G, qui propulsent l’A320neo, risquait une usure précoce en raison d’un défaut dans une poudre de métal qui pourrait concerner au total 1.200 moteurs produits entre le quatrième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2021. Le retrait pour inspection de 600 à 700 moteurs se traduira par l’immobilisation d’une centaine d’appareils A320neo. «Nous travaillerons avec Pratt & Whitney et nos clients pour mettre en œuvre tous les plans d’inspection requis», avait alors déclaré Airbus.

L’incertitude plane sur certains moteurs CFM56

Par ailleurs, certaines pièces de rechange pour les CFM56, moteurs qui équipent depuis une trentaine d’années de nombreux appareils court et moyen-courriers comme l’Airbus A320 et le Boeing 737, ont été livrées avec des certificats falsifiés au cours des derniers mois. Un sous-traitant britannique nommé AOG Technics est mis en cause dans cette affaire qui jette la suspicion sur la fiabilité et la sécurité d’une centaine de moteurs déjà identifiés, selon des informations rapportées la semaine dernière par la presse aéronautique. Une enquête a été ouverte par les autorités de certification en Europe et aux Etats-Unis pour déterminer l’étendue de cette falsification. Le motoriste français Safran, qui fabrique les CFM56 au sein d’une coentreprise avec l’américain General Electric, a engagé une action en justice outre-Manche sur ce dossier.