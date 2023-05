Plastic Omnium met les gaz dans l’hydrogène

Réservoir de croissance. L'équipementier automobile Plastic Omnium a indiqué lors de réunions organisées avec la presse et des investisseurs que ses activités dédiées à la mobilité hydrogène affichaient à fin mars dernier un carnet de commandes de 4 milliards d’euros.

Lors de ces rencontres, organisées mardi, Marc Perraudin, le directeur général de Plastic Omnium New Energies, la division du groupe spécialisée dans la mobilité hydrogène, a précisé que la valeur de ce carnet de commandes pourrait même doubler d’ici un an, à 8 milliards d’euros.

Ces annonces viennent renforcer la crédibilité des perspectives financières établies par Plastic Omnium, commente TP ICAP Midcap dans une note. Depuis 2015, le groupe contrôlé par la famille Burelle a investi plus de 376 millions d’euros pour accroître son expertise, son portefeuille de produits et son empreinte industrielle sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène.

Dans ce domaine, Plastic Omnium prévoit d’investir 100 millions d’euros en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2025 et de 3 milliards d’euros en 2030, contre zéro actuellement. L'équipementier automobile a également promis au marché que ces activités cesseraient de consommer de la trésorerie en 2027 ou 2028 au plus tard.

Coup de pouce réglementaire

Dans ce contexte, JPMorgan se demande si le temps n’est pas venu de récompenser les efforts de Plastic Omnium dans l’hydrogène. Le marché mondial est vigoureux, soutenu notamment par la mise en place de dispositifs favorables dans les principaux débouchés de l’industrie automobile, remarque la banque d’affaires américaine.

Ainsi, l’Inflation Reduction Act aux Etats-Unis et le futur règlement AFIR dans l’Union européenne encouragent les investissements dans les capacités de production d’hydrogène. Le mois dernier, Plastic Omnium a remporté une commande d’un montant de 2,5 milliards de dollars aux Etats-Unis pour la fabrication de systèmes à hydrogène destinés à des véhicules utilitaires.

En Chine, Plastic Omnium a annoncé en début d’année la constitution d’une coentreprise avec Rein, une filiale de l’entreprise publique chinoise d'énergie Shenergy Group, destinée à produire et commercialiser des systèmes de stockage d’hydrogène haute pression pour les véhicules commerciaux. Ce qui assure à Plastic Omnium une assise commerciale sans commune mesure dans la zone, assure TP ICAP Midcap. Shenergy Group assure 90% de la distribution d’hydrogène à Shanghai, complète JPMorgan.

Des efforts valorisés à 7 euros par action

Selon l’Hydrogen Council, une initiative regroupant près de 150 entreprises représentant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène, l’ensemble des projets dans l’hydrogène annoncés à l'échelle mondiale représentent un investissement total de 320 milliards de dollars d’ici à 2030.

Alors que Plastic Omnium a indiqué prévoir, pour ses activités liées à l’hydrogène, l’atteinte de l'équilibre opérationnel à horizon 2025, JPMorgan calcule que ces actifs pourraient ajouter 7 euros au cours de Bourse de la société selon un modèle de valorisation établi pour l’exercice 2040.

En outre, l’entrée imminente de Stellantis au capital de Symbio, qui valorise la structure dédiée à la mobilité hydrogène fondée par Faurecia et Michelin à 900 millions d’euros, accrédite la valeur des efforts déployés dans ce domaine par Plastic Omnium et devrait soutenir son cours de Bourse, souligne la banque américaine.

Le compartiment automobile est particulièrement malmené ce mercredi à la Bourse de Paris, en raison des craintes liées à la dette américaine et à un ralentissement plus marqué que prévu de l'économie mondiale. Plastic Omnium résiste toutefois mieux que ses pairs, abandonnant 1,5% à 15,75 euros. Parallèlement, les titres Faurecia, Michelin, Valeo, Stellantis et Renault perdaient entre 2,6% et 5,2%. L’indice SBF 120 cédait 1,8%.